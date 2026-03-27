La EMT activa el sábado 15 autobuses por el corte de la L10 y adaptará el refuerzo "si es necesario"

EMT Madrid pondrá en marcha desde este sábado un servicio especial conformado por quince autobuses que cubrirán el tramo cortado de la línea 10 de Metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios, con paradas intermedias, y adaptará el refuerzo "si es necesario", ha indicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, desde Valdebebas.

El Ayuntamiento ya tiene experiencia en este tipo de servicios especiales. La última vez que lo activó fue el año pasado ante las obras de la línea 6 de Metro siendo "el refuerzo más importante de la historia de la EMT con ese cierre de la línea circular".

La frecuencia será de entre dos y tres minutos y se sumará a otras líneas de la EMT que comparten trayecto en esa zona. "Iremos viendo cómo evoluciona y si hay que adaptar ese refuerzo por supuesto que lo haremos", se ha comprometido la vicealcaldesa.

El proyecto de modernización de la línea 10 busca adaptar la estación a las necesidades actuales de movilidad y mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las mejoras previstas se incluyen 12 nuevos ascensores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y la ampliación del vestíbulo, lo que permitirá absorber de manera más eficiente los flujos de pasajeros durante jornadas de alta afluencia, como partidos de fútbol o eventos culturales. La estación pasará de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados, convirtiéndose en una de las más avanzadas de la red.

La inversión total de esta actuación asciende a 66 millones de euros y se espera que la estación renovada entre en servicio a principios de 2027.

El Consorcio recomienda a los pasajeros planificar sus rutas con antelación, prever tiempos de viaje más largos y utilizar las líneas reforzadas de Metro o el servicio sustitutivo de autobuses. Para aquellos que deseen caminar, la distancia entre Nuevos Ministerios y Santiago Bernabéu es de aproximadamente 900 metros (11 minutos), mientras que entre Santiago Bernabéu y Cuzco son 500 metros (6 minutos).