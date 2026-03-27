La Plaza de Cibeles, la Catedral de la Almudena o el Movistar Arena: así serán los actos de León XIV en Madrid

Aunque todavía se están cerrando los actos que llevará a cabo el papa León XIV durante su visita a España, tanto por parte de el Vaticano como del Comité Organizador de la Conferencia Episcopal Española, Libertad Digital les puede confirmar parte de los escenarios donde tendrán lugar los grandes eventos del Santo Padre en Madrid.

León XIV llegará a Madrid el sábado 6 de junio, donde será recibido con honores en Barajas por los Reyes de España, así como el presidente del Gobierno, altas autoridades del Estado, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, respectivamente.

Para ese mismo día, en los que está pendiente de confirmación una visita de cortesía a los Reyes en el Palacio de la Zarzuela, se celebrará una vigilia de jóvenes. Si en un principio se barajó el Santiago Bernabéu, hay dos escenarios posibles: la Plaza de Colón, que gusta más al Consistorio madrileño, o la Plaza de Cuzco, que es más del gusto del Arzobispado de Madrid. Todo ello tras descartarse otros entornos como Cuatro Vientos, Plaza de Castilla, incluso el espacio donde se celebra el Mad Cool.

Para el domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, la misa tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento. Un lugar que no es nuevo para celebraciones religiosas, puesto que Benedicto XVI celebró en 2011 dos actos multitudinarios: su discurso de bienvenida el día 18 de agosto, y al día siguiente, un Vía Crucis con los jóvenes donde se recorrieron las estaciones de la Pasión de Cristo con imágenes de la Semana Santa española.

Una plaza que no solo permite que la celebración se pueda extender a las calles aledañas como Alcalá, Paseo de Recoletos o Paseo de la Castellana, debido a los cientos de miles de personas que se esperan para este día, sino que también cumple con una de las peticiones expresas del Santo Padre: quiere estar presente en las calles de Madrid para estar en contacto con los fieles el máximo tiempo posible.

Además, tal y como confirmó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el Santo Padre procesionará por algunas calles de la capital con motivo de la festividad del Corpus Christi.

Y a pesar de la insistencia de que se celebrasen los actos al aire libre, tal y como manifestaron los integrantes de la comisión que viajó a Madrid hace 3 semanas para visitar los recintos que visitará el papa León XIV, Libertad Digital también puede confirmar que se está trabajando en un acto a petición del Santo Padre, en el que estarán presentes el Gobierno de la Comunidad de Madrid, todas las corporaciones locales de la Comunidad de Madrid, así como agentes sociales, sindicatos, y el mundo de la cultura, en un acto abierto a todos, creyentes como no creyentes, que tendríia lugar en el Movistar Arena.

Para el lunes 8 de junio, además de la jornada institucional en el Congreso de los Diputados donde pronunciará un discurso en la cámara, está previsto un encuentro con obispos, sacerdotes, vida consagrada, parroquias y seminaristas en la Catedral de la Almudena/Plaza de la Armería.

También está en el plan de viaje, pendiente de confirmación, un encuentro con el mundo universitario en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que desde 1885, y por ofrecimiento del rey Alfonso XII, está regentado por la Orden de San Agustín, la misma a la que pertenece León XIV.

Ese mismo día, pondrá punto final a su viaje en Madrid para poner rumbo hacia Barcelona.