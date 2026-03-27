Los mejores planes en Madrid este fin de semana: ferias gratis, mercados, magia solidaria y exposiciones que arrasan

Madrid vuelve a llenarse de planes para todos los gustos este fin de semana, con propuestas que van desde festivales culturales y exposiciones inmersivas hasta conciertos gratuitos, mercados creativos y actividades familiares.

Cultura, cómic y arte para todos los públicos

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana es la Feria del Cómic de Madrid, que se celebra del 26 al 29 de marzo en Matadero Madrid, con entrada gratuita. Durante cuatro días, el recinto reúne a autores nacionales e internacionales, talleres, firmas, encuentros con ilustradores, proyecciones y mesas redondas, además de 36 casetas gestionadas por librerías especializadas.

También destacan varias exposiciones gratuitas repartidas por la ciudad. En la Sala Alcalá 31 puede visitarse la muestra Jordi Teixidor. No Res, que reúne cerca de 50 obras del artista abstracto. En Espacio Serrería Belga se exhibe Menchu Gal. Imágenes de una vida, dedicada a la primera mujer que ganó el Premio Nacional de Pintura. Además, en la Casa del Lector continúa la exposición Gloria Fuertes Hoy, que recorre la vida y obra de la popular poetisa madrileña.

A estas propuestas se suma la celebración del Día Mundial del Teatro en el Teatro Fernán Gómez, con actividades especiales los días 26 y 27 de marzo. Durante estas jornadas se organizan lecturas comentadas, visitas guiadas por la escenografía de El jardín de los cerezos, conciertos pedagógicos y encuentros con actores, permitiendo a los asistentes conocer desde dentro el funcionamiento del teatro y su proceso creativo.

Además, la Fundación Juan March organiza sesiones gratuitas de cine clásico los viernes y sábados a las 18:00 horas, con la proyección de la película His Girl Friday. Las entradas se reparten una hora antes del inicio.

Experiencias inmersivas y espectáculos únicos

Entre los planes más llamativos destaca la llegada a Madrid de Euphoria – Art is in the Air, una exposición internacional que abre sus puertas el 28 de marzo en el Espacio Puerta del Ángel, en la Casa de Campo. La muestra reúne 14 instalaciones inflables interactivas creadas por artistas contemporáneos internacionales y podrá visitarse hasta el 6 de septiembre, con entradas desde 26 euros.

Hasta el domingo también puede visitarse la experiencia gratuita Fansong, en el Espacio Movistar, que incluye actividades inmersivas relacionadas con el deporte como ciclismo, baloncesto o fútbol interactivo.

Otro plan especial es la Noche en el Museo Thyssen, que este sábado permitirá acceder gratis a las exposiciones temporales entre las 21:00 y las 23:00 horas, una oportunidad única para disfrutar del museo en horario nocturno.

Mercados, gastronomía y planes al aire libre

El barrio de Malasaña acoge este fin de semana Materia Market – Edición Primavera, los días 28 y 29 de marzo, en la calle San Andrés, 3, con horario de 11:00 a 21:00 horas y entrada gratuita. Durante dos jornadas se reunirán creadores independientes que presentarán propuestas en moda, cerámica, joyería, ilustración y decoración.

También destacan propuestas gastronómicas como la Ruta de la Tapa en Boadilla del Monte, en la que participan 53 restaurantes ofreciendo tapas a 3 euros, permitiendo además votar por la mejor propuesta culinaria.

Para quienes buscan planes al aire libre, el Real Jardín Botánico vive uno de sus momentos más esperados con la floración anual de miles de tulipanes. Tras la plantación de 23.000 bulbos el pasado invierno, los expertos prevén que estos días se alcance el pico de floración, coincidiendo con la llegada de la primavera y la cercanía de la Semana Santa.

Planes familiares y solidarios

Uno de los eventos más especiales del fin de semana es Magia por Benín, el festival solidario que celebra su 16ª edición del 27 al 29 de marzo en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

El espectáculo combina magia visual, cómica y grandes ilusiones en funciones de aproximadamente hora y media, con actuaciones de magos reconocidos como Luis Olmedo, Jandro, Javi Rufo, Adrián Vega y Álex Gilabert. Las funciones tendrán lugar el viernes 27 a las 20:00 horas, el sábado 28 a las 17:00 y 20:00 horas, y el domingo 29 a las 12:00, 17:00 y 19:00 horas, con entradas desde 18 euros. Todo lo recaudado se destina a financiar la escolarización de niños en situación vulnerable en Benín.

Para familias con niños, Faunia organiza sus tradicionales campamentos de Semana Santa los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Los participantes podrán disfrutar de rutas educativas, talleres y encuentros con animales como la nueva pareja de cerdos hormigueros o el joven pingüino rey Popi.

Además, el Mercado Vecinal de Segunda Mano de Las Rozas reunirá este sábado 120 puestos en la calle Real, en horario de 10:30 a 14:30 horas, convirtiéndose en una opción ideal para encontrar objetos únicos y sostenibles.

Tradición y eventos especiales

La Semana Santa comienza a sentirse en la ciudad con conciertos de música sacra y procesiones que se celebrarán hasta el 5 de abril en distintos barrios.

Este viernes tendrá lugar el tradicional relevo de la Guardia del Cuartel General del Ejército, con uniformidad histórica de la época de Carlos III, a las 12:00 horas en la calle Alcalá, uno de los actos más llamativos para visitantes.

Fuera del centro, localidades como Colmenar Viejo y El Molar celebrarán representaciones gratuitas de la Pasión Viviente este sábado y domingo, mientras que el domingo por la tarde se podrán visitar gratuitamente monumentos históricos como el Monasterio de El Escorial o el Palacio Real de Aranjuez, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Además, el sábado se celebra el Arepa Fest en el Autocine Madrid, desde las 12:00 hasta la 01:00, con gastronomía venezolana, música y actividades, con entradas desde 13 euros.