Más Madrid exige controlar a la Policía con formularios tras la detención de Serigne Mbaye

Más Madrid ha registrado en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley (PNL) para implantar formularios en las actuaciones policiales apenas un día después de la detención del dirigente de Podemos y exdiputado regional Serigne Mbaye en el distrito madrileño de Usera.

La Policía Nacional detuvo a Mbaye junto a otras seis personas tras una refriega con agentes. A la salida de la Comisaría de Usera, el exdiputado denunció "racismo puro y duro" y habló de una persecución "en contra de las personas racializadas".

En este contexto, la iniciativa de Más Madrid plantea que la Policía Nacional y los cuerpos municipales utilicen formularios en las paradas, identificaciones y registros con el objetivo de recopilar información que permita evaluar su actuación.

El texto propone recoger datos desagregados de las intervenciones de los agentes para poder "detectar prácticas discriminatorias basadas en perfiles raciales o étnicos", así como para prevenir "identificaciones por perfilamiento racista".

También alude Más Madrid a la formación de los agentes para plantear programas específicos en derechos humanos, igualdad de trato y no discriminación. Una propuesta que ha llegado junto a la reclamación de que el Ejecutivo autonómico condene expresamente "la violencia institucional y del racismo estructural que afecta a las personas migrantes y racializadas".

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea la líder del Grupo Parlamentario de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la probabilidad de ser "identificado, retenido o detenido por la policía aumenta exponencialmente cuanto más oscuro es tu color de piel".

Bergerot ha defendido este formulario porque obligaría a dar cuenta a los agentes del "contexto y los motivos" de cada parada o identificación, lo que facilitaría el "registro y la rendición de cuentas de la actividad policial". "Es mucho más difícil que un agente pare a un ciudadano por su color de piel si inmediatamente después lo tiene que dejar explicado y justificado por escrito", ha justificado.

Desde los sindicatos policiales, sin embargo, han rechazado este viernes "con absoluta contundencia" y "sin matices" que la detención de Mbaye pueda calificarse de "redada racista". De hecho, asegura Jupol que los agentes se encontraron con "la actitud violenta y desafiante de los detenidos, que arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor".

No hay ley diferente para Podemos

Por ahora, ha sido el Ayuntamiento de Madrid quien ha reaccionado ante la detención de Mbaye defendiendo que "no hay una ley para todos los ciudadanos y otra para los diputados de Más Madrid y Podemos".

Para la vicealcaldesa, Inma Sanz, todos los ciudadanos tienen la obligación de ejercer "respeto a la autoridad" y, "sobre todo", aquellos que son representantes públicos.

También ha deseado Sanz que esta vez el delegado del Gobierno, Francisco Martín, sí evidencie su "apoyo" a los agentes que resultaron heridos durante la detención y "no les ponga en cuestión como hizo en la Vuelta Ciclista".