Matute presiona a Mónica García para frenar la huelga de médicos: "Es su obligación"

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha presionado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que busque una solución que ponga fin a la huelga médica indefinida intermitente a nivel nacional por el Estatuto Marco y le ha instado a abrir "un marco propio de negociación exclusivo y vinculante" con estos profesionales.

"Es obligación de la ministra que ha abierto este caos y esta huelga indefinida de los médicos, que lo solucione", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones previas a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La reunión entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas ha abordado la huelga que los sindicatos médicos mantienen convocada durante una semana al mes hasta junio para mostrar su rechazo al Estatuto Marco y demandar un texto propio para el colectivo médico y facultativo. Este punto se incluyó en el orden del día del CISNS ante la presión de las CCAA que, según la consejera madrileña, reman a favor de una solución que acabe con estos paros. "La voluntad por parte de los consejeros está", ha remarcado.

En este sentido, Matute ha instado a la titular de Sanidad a establecer "un marco propio de negociación exclusivo y vinculante" con la profesión médica y que se reconozca su "singularidad". Además, ha remarcado, la ministra "tiene que proveer la financiación finalista necesaria para todas esas propuestas que van a estar dentro del Estatuto Marco".

"Esperamos que hoy nos vayamos de este Consejo con un compromiso claro y firme por parte de la ministra de tener esa financiación finalista y desde luego de que escuche a los médicos, sin detrimento de ninguna otra categoría profesional y que tengan un marco de negociación vinculante, exclusivo y directo y se reconozca su singularidad", ha remarcado.

Falta de rigor" e "ineficiencia" de Mónica García

En esta línea, ha recalcado que, como representantes de la Sanidad de toda España, es su obligación conseguir que esta huelga indefinida de médicos se solucione, aunque ha recordado que ha sido la "falta de rigor" e "ineficiencia" de Mónica García en la negociación de un Estatuto Marco que, "aunque era necesario reformar", se ha hecho de la "peor forma posible".

Así, la consejera ha dicho confiar en que la reunión de este viernes se finalice con "un compromiso firme de hacer las cosas bien y acabar con esta huelga que no beneficia a nadie" y "ha llevado la confrontación a las calles entre categorías profesionales y entre administraciones", algo que, según ha subrayado, es "inadmisible" para el Sistema Nacional de Salud.