La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha anunciado cambios en varias líneas de autobús y restricciones en estaciones de Bicimad durante la Semana Santa, desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril, con motivo de las procesiones en el centro de la ciudad.

Las rutas que cruzan el distrito de Centro serán las más afectadas, especialmente los días 2 y 3 de abril por las procesiones de Jesús el Pobre y del Cristo de Medinaceli.

Por su parte, las líneas universitarias sufrirán cambios por el periodo vacacional:

Líneas A y H : sin servicio del 27 de marzo al 6 de abril.

: sin servicio del 27 de marzo al 6 de abril. Líneas E, F, G y U: servicio reducido el 27 de marzo y suspendido hasta el 6 de abril.

Los campus afectados son Somosaguas, Ciudad Universitaria y Politécnico de Vallecas, y los usuarios dispondrán de alternativas:

Campus Somosaguas : línea 2 del Metro Ligero.

: línea 2 del Metro Ligero. Ciudad Universitaria : línea 6 de Metro y EMT 82, 83, 132 y 133.

: línea 6 de Metro y EMT 82, 83, 132 y 133. Politécnico de Vallecas: líneas 63 y 145 de EMT.

Además, la línea 180 (Plaza de Legazpi-Estación El Pozo) quedará fuera de servicio del 28 de marzo al 6 de abril.

Restricciones en Bicimad

Varias estaciones de bicicletas compartidas estarán cerradas temporalmente por el paso de las procesiones:

Del 27 de marzo al 6 de abril : estaciones 9, 10, 24, 25A, 25B, 31, 32, 33, 34, 40 y 41.

: estaciones 9, 10, 24, 25A, 25B, 31, 32, 33, 34, 40 y 41. Entre el 29 y 30 de marzo : estación 55.

: estación 55. Del 1 al 4 de abril: estación 1.

Recomendaciones para los viajeros

El Ayuntamiento de Madrid recomienda planificar los desplazamientos, prever tiempos adicionales y utilizar las alternativas de transporte disponibles para minimizar retrasos. También aconseja a quienes opten por caminar que calculen distancias aproximadas entre los tramos afectados.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad y fluidez durante las procesiones, al mismo tiempo que ofrecen soluciones para los desplazamientos habituales en la capital durante la Semana Santa.