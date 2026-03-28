La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha anunciado cambios en varias líneas de autobús y restricciones en estaciones de Bicimad durante la Semana Santa, desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril, con motivo de las procesiones en el centro de la ciudad.
Las rutas que cruzan el distrito de Centro serán las más afectadas, especialmente los días 2 y 3 de abril por las procesiones de Jesús el Pobre y del Cristo de Medinaceli.
Por su parte, las líneas universitarias sufrirán cambios por el periodo vacacional:
- Líneas A y H: sin servicio del 27 de marzo al 6 de abril.
- Líneas E, F, G y U: servicio reducido el 27 de marzo y suspendido hasta el 6 de abril.
Los campus afectados son Somosaguas, Ciudad Universitaria y Politécnico de Vallecas, y los usuarios dispondrán de alternativas:
- Campus Somosaguas: línea 2 del Metro Ligero.
- Ciudad Universitaria: línea 6 de Metro y EMT 82, 83, 132 y 133.
- Politécnico de Vallecas: líneas 63 y 145 de EMT.
Además, la línea 180 (Plaza de Legazpi-Estación El Pozo) quedará fuera de servicio del 28 de marzo al 6 de abril.
Restricciones en Bicimad
Varias estaciones de bicicletas compartidas estarán cerradas temporalmente por el paso de las procesiones:
- Del 27 de marzo al 6 de abril: estaciones 9, 10, 24, 25A, 25B, 31, 32, 33, 34, 40 y 41.
- Entre el 29 y 30 de marzo: estación 55.
- Del 1 al 4 de abril: estación 1.
Recomendaciones para los viajeros
El Ayuntamiento de Madrid recomienda planificar los desplazamientos, prever tiempos adicionales y utilizar las alternativas de transporte disponibles para minimizar retrasos. También aconseja a quienes opten por caminar que calculen distancias aproximadas entre los tramos afectados.
Estas medidas buscan garantizar la seguridad y fluidez durante las procesiones, al mismo tiempo que ofrecen soluciones para los desplazamientos habituales en la capital durante la Semana Santa.