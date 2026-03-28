Las cofradías y hermandades de Madrid llenarán las calles de tradición y devoción durante la Semana Santa con más de veinte procesiones que recorrerán distintos barrios de la ciudad entre el Viernes de Dolores, 27 de marzo, y el Sábado Santo, 4 de abril. La Puerta del Sol se convertirá en uno de los puntos neurálgicos, con un patio de butacas de 600 sillas para que vecinos y visitantes puedan seguir el paso de las imágenes más emblemáticas.
El Ayuntamiento ha informado de que se trata de una programación pensada para combinar arte, historia y religiosidad. Entre las tallas que desfilarán por el centro destacan el Cristo de Medinaceli, el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, el Divino Cautivo de Mariano Benlliure, y Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Juan Pascual de Mena.
El acceso al patio de butacas en Sol será libre hasta completar aforo, con entrada por las calles de Carretas y Correos, y habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida.
Procesiones destacadas
- Viernes de Dolores, 27 de marzo: salida desde Puente de Vallecas del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia a las 19:30. Ese mismo día, a las 20:00, el Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores recorrerán las calles de su barrio.
- Domingo de Ramos, 29 de marzo: La Borriquita saldrá de la Catedral de la Almudena a las 15:15, seguida de la Procesión del Silencio a las 15:30. Por la tarde, el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud partirá desde el Hospital Niño Jesús a las 17:00, y Los Estudiantes acompañarán al Cristo de la Fe y del Perdón a las 17:45.
- Lunes Santo, 30 de marzo: se celebrará la procesión de Las Siete Palabras, con salida del Cristo del Camino desde la Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias a las 20:00.
- Miércoles Santo, 1 de abril: dos hermandades recorrerán la ciudad: Las Tres Caídas saldrá a las 19:45 desde la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista; Los Gitanos partirán a la misma hora desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo.
- Jueves Santo, 2 de abril: se celebrarán cuatro procesiones principales a partir de las 17:00, entre ellas la de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre, el Divino Cautivo y el Cristo del Gran Poder.
- Viernes Santo, 3 de abril: jornada más intensa, con siete procesiones recorriendo distintos barrios y calles de Madrid. Entre ellas destacan Los Siete Dolores (18:00), El Divino Cautivo (18:30), Santísimo Cristo de los Alabarderos (19:00) y la esperada procesión del Cristo de Medinaceli, que pasará por la Puerta del Sol sobre las 21:30.
- Sábado Santo, 4 de abril: última procesión de la Semana Santa madrileña, con salida de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y el Cristo Yacente desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava a las 16:00.