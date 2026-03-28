Las cofradías y hermandades de Madrid llenarán las calles de tradición y devoción durante la Semana Santa con más de veinte procesiones que recorrerán distintos barrios de la ciudad entre el Viernes de Dolores, 27 de marzo, y el Sábado Santo, 4 de abril. La Puerta del Sol se convertirá en uno de los puntos neurálgicos, con un patio de butacas de 600 sillas para que vecinos y visitantes puedan seguir el paso de las imágenes más emblemáticas.

El Ayuntamiento ha informado de que se trata de una programación pensada para combinar arte, historia y religiosidad. Entre las tallas que desfilarán por el centro destacan el Cristo de Medinaceli, el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, el Divino Cautivo de Mariano Benlliure, y Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Juan Pascual de Mena.

El acceso al patio de butacas en Sol será libre hasta completar aforo, con entrada por las calles de Carretas y Correos, y habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida.

Procesiones destacadas