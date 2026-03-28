Madrid alerta sobre el 'Guernica': "Sánchez está absolutamente secuestrado, vende lo que haya que vender"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha lanzado una advertencia sobre las intenciones del presidente del Gobierno. En referencia a la petición del Ejecutivo vasco de trasladar la emblemática obra del ‘Guernica’ a Bilbao, de Paco ha afirmado que el líder socialista está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Según el dirigente autonómico, Pedro Sánchez está "absolutamente secuestrado" y es capaz de comprometer el patrimonio nacional para no perder su posición.

Las declaraciones se han producido durante una visita a la recién rehabilitada iglesia de San Sebastián en la capital de España. Allí, ha criticado con dureza la actitud del inquilino de la Moncloa ante las continuas exigencias de las formaciones independentistas. "Vende lo que haya que vender, salvo su silla en la Moncloa. Él quiere permanecer en la Moncloa y está dispuesto a vender lo que sea. Por supuesto, nuestro patrimonio", ha lamentado ante los medios de comunicación.

En contra de los informes técnicos

Esta controversia se produce apenas unos días después de que el Museo Reina Sofía, institución que custodia el histórico lienzo de Pablo Picasso, publicara un exhaustivo documento técnico al respecto. En dicho informe, los expertos de la pinacoteca desaconsejaban "rotundamente" cualquier tipo de movimiento del cuadro hacia el Museo Guggenheim.

Los especialistas advertían de que las vibraciones derivadas de un traslado de semejante envergadura son "inevitables" y podrían provocar nuevas grietas y desgarros irreparables, además del levantamiento y la pérdida de la capa pictórica.

Pese a las categóricas conclusiones, el lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en su demanda. El dirigente vasco ha llegado a afirmar que sería un "grave error político" renunciar a este traslado, argumentando que su reclamación responde a una "reparación simbólica y política" para su territorio y a la necesidad de lanzar un "mensaje al mundo". Para justificar su posición, Pradales ha matizado que su gabinete no solicitó un estudio sobre la conservación de la pintura, sino un análisis sobre las condiciones teóricas para moverlo.

Ante esta situación, de Paco ha censurado la gestión del Ministerio de Cultura y ha señalado que el titular del departamento, Ernest Urtasun, "no es apto para su trabajo" por no salir a defender el mandato constitucional que exige la salvaguarda de nuestro acervo cultural e histórico. Según el consejero madrileño, la postura del lehendakari obedece únicamente a una estrategia para recabar "más votos en su feudo".

Finalmente, el dirigente regional ha alertado de las implicaciones que este tipo de peticiones tienen para el conjunto de las instituciones culturales del Estado. "Esta conjunción entre un presidente secuestrado, un lehendakari que quiere votos y un ministro de Cultura que no hace su trabajo nos lleva a esta sinrazón de ir contra los informes técnicos", ha sentenciado. Para concluir, ha dejado una advertencia sobre el futuro de los grandes centros de arte: "Hoy es el ‘Guernica’ y mañana puede ser el Museo del Prado o el Reina Sofía en su conjunto".