Cierra el histórico Bazar Arribas de la Plaza Mayor: "Habéis sido nuestra familia durante más de 100 años"

Madrid se despide de uno de sus comercios más emblemáticos. El histórico Bazar Arribas, situado en el número 16 de la Plaza Mayor, cerrará definitivamente el próximo 31 de marzo, poniendo fin a más de 100 años de actividad ininterrumpida y a un comercio familiar que ha marcado a varias generaciones de madrileños.

Fundado en 1919 por el bisabuelo de los actuales propietarios, el negocio nació originalmente como una relojería, pero fue tras la Guerra Civil cuando tomó el rumbo que lo convertiría en un referente: la venta de juguetes. Según recoge el diario El Mundo, la decisión de apostar por este sector transformó el futuro del establecimiento y lo consolidó como una de las jugueterías más antiguas del centro de la capital.

Durante décadas, sus vitrinas han albergado muñecas, trenes, coches, peluches y juegos de mesa. Sin embargo, más allá de los productos, el Bazar Arribas se distinguía por ofrecer algo intangible: recuerdos. Convirtiéndose así en un símbolo de la infancia, la tradición y la memoria colectiva de la capital.

El cierre, no obstante, no responde a causas económicas. Los propietarios han insistido en que la decisión es estrictamente personal y está vinculada al fallecimiento de María Concepción Arribas Navarro, figura clave en la historia reciente del establecimiento, el pasado 14 de febrero. "Sentimos que también es el momento de cerrar este capítulo tan especial", han compartido en redes sociales, donde han explicado que el negocio no se ve afectado ni por la falta de clientela ni por problemas de alquiler.

Una juguetería familiar

La tienda ha sido, durante más de un siglo, un espacio profundamente ligado a la vida familiar. Cuatro generaciones han estado al frente del negocio, creciendo literalmente entre sus estanterías.

A lo largo de su historia, el Bazar Arribas también se ha convertido en una parada habitual para visitantes de todo el mundo. Entre sus clientes se encontraban figuras internacionales como Charlton Heston o Demi Moore, que acudieron en busca de juguetes tradicionales para sus familias. Sin embargo, la base del negocio siempre han sido los clientes fieles, muchos de los cuales regresaban años después con sus hijos y nietos.

Ahora, el establecimiento hace frente a sus últimos días en medio de un proceso de liquidación, con descuentos en gran parte de su catálogo. Mientras tanto, la familia ha querido despedirse agradeciendo el cariño recibido durante más de un siglo: "Gracias a todos los que vinisteis de niños y volvisteis de mayores con vuestros hijos y nietos. Habéis sido nuestra familia durante más de 100 años", recoge un cartel en la puerta del establecimiento que anuncia a los clientes su cierre.

El cierre del Bazar Arribas no solo supone la desaparición del último bazar de juguetes de la Plaza Mayor –donde en el pasado llegó a haber hasta cuatro–, sino que simboliza también el progresivo declive del comercio tradicional en el centro de Madrid, cada vez más condicionado por la transformación turística del entorno.

Hace apenas unos años, el establecimiento fue reconocido por la Comunidad de Madrid como uno de los comercios centenarios de la región, un homenaje que subraya su valor histórico y cultural. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un Plan para revitalizar el pequeño comercio con ayudas de 8 millones de euros para la innovación y digitalización de autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Isabel Díaz Ayuso con María Concepción Arribas | Fuente: Redes Sociales del Bazar Arribas

Sin embargo, la juguetería Arribas cierra la persiana definitivamente el próximo 31 de marzo, poniendo fin a más de un siglo de historia en pleno corazón de Madrid, y dejando un legado emocional que ni las ayudas ni la modernización han podido sustituir.