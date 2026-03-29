Madrid clausura El Retiro y otros ocho recintos históricos por las fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado este domingo el cierre perimetral de las principales zonas verdes de la capital. La medida, que ha entrado en vigor desde el mediodía, afecta de forma directa a El Retiro y a otros ocho parques de carácter histórico y singular. El objetivo de esta decisión no es otro que salvaguardar la integridad física de los ciudadanos ante las condiciones meteorológicas adversas que azotan la zona centro de la Península.

🔈Este domingo 29 de marzo, a partir de las 12:00 h., se activan las medidas recogidas en el protocolo de parques por riesgo alto de afección al arbolado, según previsiones de @AEMET_Esp 👉 https://t.co/ZL0ySG8rUh pic.twitter.com/wjTTC0xxQV — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 29, 2026

Según las estimaciones oficiales publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología, la ciudad se enfrenta a un episodio de inestabilidad atmosférica. Los pronósticos apuntan a que se registrarán rachas de viento que podrían alcanzar velocidades máximas de hasta 59 kilómetros por hora, un pico de intensidad que se espera a partir de las 21:00 horas de este mismo domingo. Ante este escenario, la administración municipal ha optado por la prudencia y la aplicación estricta de sus protocolos de seguridad.

29/03 12:18 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros, polvo en suspensión, lluvias, tormentas y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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La clausura preventiva no se limita de forma exclusiva al emblemático parque de El Retiro, considerado uno de los pulmones verdes más importantes y transitados de la metrópoli. El listado de recintos afectados por esta restricción temporal incluye espacios de notable valor patrimonial y paisajístico, como el parque del Capricho, conocido por su elaborado diseño romántico, y la clásica Rosaleda del parque del Oeste.

Asimismo, los candados permanecerán cerrados en otras grandes extensiones recreativas de la urbe, como el parque Juan Carlos I y el Juan Pablo II, ambos situados en la zona este de la ciudad. A ellos se suman la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos —célebre por sus almendros—, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. Todos estos espacios comparten una gran densidad arbórea, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes si el fuerte viento llega a arrancar ramas de gran tamaño.

En cuanto a la reanudación de la actividad normal en estas instalaciones, las autoridades competentes han dejado claro que no hay una hora fijada para la reapertura de las puertas. El proceso estará estrictamente condicionado a una inspección exhaustiva. Una vez que el temporal amaine, el cuerpo de técnicos y jardineros del área de Medio Ambiente tendrá que llevar a cabo una evaluación detallada de los posibles desperfectos causados en el arbolado madrileño.

Solamente cuando se haya actuado sobre los ejemplares que presenten riesgo de desprendimiento y se garantice la total seguridad de los viandantes, se permitirá de nuevo el tránsito peatonal. Para mantener a los vecinos y turistas informados en todo momento, el Consistorio utilizará sus canales de comunicación habituales. Entre ellos, destacan los 22 paneles informativos digitales que se encuentran estratégicamente ubicados en las puertas de acceso de El Retiro, además de los avisos oportunos a través de sus perfiles oficiales en las distintas redes sociales institucionales.