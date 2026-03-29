Serigne Mbaye denunciará a la Policía por "racismo" y "violencia"

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, ha anunciado su firme intención de presentar una denuncia contra la Policía Nacional. Alega haber sufrido "racismo" y "violencia policial" durante el incidente que culminó con su detención el pasado jueves en Madrid. Según Mbaye, su arresto no responde a la comisión de ningún delito, sino que se enmarca en una supuesta redada discriminatoria.

Sin embargo, la versión oficial de las fuerzas de seguridad desmiente de manera categórica las acusaciones del político. Fuentes policiales niegan tajantemente que se tratara de un operativo de índole racista y enmarcan los hechos en una intervención contra la delincuencia común. Según el relato de los agentes, el altercado se originó cuando dos policías de paisano sorprendieron in fraganti a dos jóvenes mientras intentaban robar un vehículo en la vía pública.

En el momento en que los efectivos policiales procedieron a identificar y detener al sospechoso del robo, Mbaye habría intervenido de forma activa para enfrentarse a la autoridad. El atestado señala que el objetivo del exdiputado era tratar de impedir el arresto y entorpecer la labor de los funcionarios públicos, motivo por el cual acabó siendo detenido junto a otras seis personas, para ser puesto en libertad horas después con cargos por resistencia y desobediencia.

Protesta con respaldo político

Lejos de hacer autocrítica, el implicado ha aprovechado una concentración celebrada en el madrileño barrio de Lavapiés para victimizarse ante sus simpatizantes. "Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado", ha declarado durante la protesta.

La manifestación ha contado además con el respaldo presencial de Ione Belarra, quien ha acudido para arropar a su compañero de filas. El exdiputado ha instado a frenar lo que él califica de "persecución" sistemática contra "miles de personas" por motivos puramente raciales, eludiendo en todo momento hacer referencia a la tentativa de hurto del vehículo que originó la legítima y necesaria actuación policial para mantener el orden y garantizar el Estado de Derecho.