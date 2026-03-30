El Bernabéu da el salto al tenis y acogerá a los mejores del mundo

El Mutua Madrid Open dará un paso sin precedentes en su historia: instalará una pista de tierra batida en el Santiago Bernabéu para que los mejores tenistas del mundo puedan entrenar en condiciones idénticas a las de la Caja Mágica. La pista estará disponible del 23 al 30 de abril, ofreciendo a los jugadores una experiencia única en pleno corazón de Madrid.

"Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad y para el propio estadio", señala el comunicado oficial del torneo. "Se trata de llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo, creando un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal del Bernabéu".

Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open, remarcó que el torneo siempre ha destacado por impulsar iniciativas únicas. "La propuesta de este año elevará aún más el listón: colaborar con uno de los mejores estadios del mundo y situar al Mutua Madrid Open en una categoría única, junto a los mejores", afirmó.

El Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid CF, es un recinto legendario que ha acogido algunos de los episodios más relevantes del deporte internacional, como la final del Mundial de 1982, la Eurocopa de 1964, cuatro finales de la Copa de Europa, la Copa Libertadores de 2018 e incluso el primer partido oficial de la NFL en España, disputado en noviembre de 2025.

Con esta iniciativa, el estadio refuerza su capacidad para albergar experiencias deportivas innovadoras y de alcance global, ampliando los espacios de preparación del torneo y ofreciendo un componente emocional y simbólico extraordinario para los jugadores. Entrenar en un escenario de esta magnitud convierte cada sesión en "una imagen de enorme fuerza para el tenis y para la ciudad", subrayan desde la organización.

El Mutua Madrid Open continúa así su apuesta por la innovación y la espectacularidad, fusionando dos símbolos icónicos de Madrid: uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo y un estadio que trasciende el fútbol para convertirse en escenario de grandes acontecimientos internacionales.