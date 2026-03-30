¿Está en riesgo el aeropuerto de Cuatro Vientos por la Operación Campamento? El Gobierno aclara su futuro

El Gobierno central ha asegurado que, en la situación actual, Aena no contempla ni el cierre del aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos ni el desarrollo de un segundo aeropuerto privado en la capital para descongestionar el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así lo ha trasladado en una respuesta parlamentaria a preguntas del senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Aniceto Armas González.

La continuidad del primer aeropuerto se ha puesto en cuestión por su proximidad al denominado Nuevo Barrio Campamento, donde el Ministerio de Vivienda ha prometido la construcción de 10.700 viviendas asequibles.

Sin embargo, el Ejecutivo central subraya que Aena no prevé el cierre del aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, el aeródromo más antiguo de España, fundado en 1911 y situado a unos ocho kilómetros del centro de la capital. La instalación, de uso conjunto civil y militar, se dedica principalmente a la aviación general y ejecutiva.

Según los datos aportados, el aeropuerto opera con normalidad. Entre sus principales usuarios figuran escuelas de vuelo, así como helicópteros de la Policía Nacional y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las estadísticas de Aena reflejan que en el último año pasaron por sus instalaciones 2.312 pasajeros, mientras que el número de operaciones alcanzó las 67.360, un 5,4% más que el año anterior.

Preguntado por todo esto, el Ejecutivo afirma que no contempla trasladar las cerca de 70.000 operaciones anuales de Cuatro Vientos a otra infraestructura, como podría ser Casarrubios.

Y es que el senador también mencionó la posibilidad de crear un segundo aeropuerto en Madrid, una idea que se ha planteado en los últimos años para aliviar la presión sobre Barajas. En este contexto, aludió al proyecto impulsado por la empresa privada Air City, que promueve el desarrollo del llamado aeropuerto Madrid Sur a partir del aeródromo de Casarrubios-Álamo.

Sobre esta iniciativa, el Gobierno indica que el promotor ha registrado una solicitud de ampliación, pero precisa que la propuesta se encuentra en fase de análisis e informe por parte de los organismos competentes. No existe, por tanto, una decisión adoptada ni un calendario definido para su posible desarrollo.