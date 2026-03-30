Esta es la única procesión de este Lunes Santo en Madrid: horario y recorrido

Las tradicionales procesiones de Semana Santa prosiguen este Lunes Santo en las calles de la capital con una única cita para la jornada de este Lunes Santo en Delicias, la conocida como procesión de Las Siete Palabras.

En concreto, la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias sacará en procesión la imagen del Cristo del Camino, una talla de la Casa Alsina del siglo XX.

Los nazarenos portan en este caso hábito y capa blanco roto y capirote rojo, mientras que el acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir.

La procesión comenzará a las 20:00 horas desde la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias (Paseo de las Delicias, 61), sede canónica de la hermandad. Recorrerá el Paseo de las Delicias, calle Cáceres, calle Batalla del Salado, calle de Ciudad Real y Paseo de las Delicias hasta regresar a la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias.

La Puerta del Sol se consolida como carrera oficial de los principales recorridos, con más de 600 sillas gratuitas instaladas para que el público pueda seguir cómodamente el paso de las cofradías ante la Real Casa de Correos. El Ayuntamiento engalana, además, el recorrido procesional con seis reposteros confeccionados por comercios centenarios de la ciudad, telares y un vallado especialmente preparado para la ocasión.