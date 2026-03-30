Los días que podrás viajar gratis en autobuses y bicimad en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid activará la gratuidad en los autobuses de la EMT y en bicimad los próximos 7 y 8 de abril, coincidiendo con la vuelta a la actividad tras la Semana Santa.

La medida estará vigente desde la medianoche del martes 7 de abril hasta las 23:59 horas del miércoles 8. Como en anteriores ocasiones, los usuarios deberán validar su título de transporte, y quienes no dispongan de uno recibirán un billete sencillo sin coste por parte de los conductores. No valdrá la iniciativa para la línea Exprés Aeropuerto, que no estará incluida en la gratuidad.

En paralelo, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se sumará a estas jornadas con viajes gratuitos de hasta 30 minutos.

Desde su puesta en marcha, las jornadas de gratuidad han alcanzado a más de 82,70 millones de viajeros en 74 días, agrupados en 30 periodos. El Consistorio destaca que la medida ha permitido atraer a más de 15,77 millones de usuarios no habituales en el transporte público.

Aunque la iniciativa surgió en el Gobierno muncipal tras el paso de la borrasca Filomena, ya es habitual que se impulse cada año en ciertas jornadas como la vuelta al colegio en septiembre, el Black Friday o con motivo de la Navidad.