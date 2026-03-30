Madrid abre el plazo para solicitar las nuevas ayudas destinadas a la modernización de infraestructuras agrarias

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de solicitud de la línea de ayudas para la modernización de las infraestructuras agrarias en 2026, que estará disponible durante un mes. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha incidido en la importancia de ayudar al sector primario a "hacer frente a la subida de precios de combustibles y fertilizantes, que está diezmando la rentabilidad de las explotaciones".

Durante su visita a la Cooperativa Vinícola de Arganda, Novillo ha apuntado que el sector atraviesa un "momento muy delicado" por la subida de los costes, del gasoil y también por la "incertidumbre" generada por el acuerdo comercial UE-Mercosur y la Política Agrícola Común (PAC).

El consejero ha recordado que, aunque la convocatoria del año pasado contó con una inversión inicial de 6,1 millones de euros, se amplió a 7,1 millones debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas.

Con las subvenciones se pudieron financiar proyectos destinados a afrontar la escasez de lluvias, proteger especies autóctonas y ayudar al mantenimiento de la agricultura y la ganadería en la región. En total, se registraron 200 concesiones, entre explotaciones agrarias y entidades sin ánimo de lucro, frente a las 124 de 2024.

Asimismo, Carlos Novillo ha aludido a las inversiones en el sector vitivinícola, con una nueva convocatoria para la reestructuración y reconversión de viñedos, que estará abierta en este caso del 1 al 22 de abril y permitirá efectuar sustituciones de variedades, mejoras o replantaciones por motivos sanitarios.

Dicha línea de ayudas, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), sumó 86.734 euros en 2025 y facilitó este cambio en casi 16 hectáreas. Entre los beneficiarios sobresalió la Cooperativa Vinícola de Arganda, con cerca de 15.000 euros para atender dos hectáreas de Tempranillo y Syrah, además de alrededor de 34.000 euros para otras cinco hectáreas de Tempranillo.

La cooperativa produjo 550.000 kilos de uva y embotelló unas 100.000 unidades. Próximamente, va a realizar una ampliación de viñedos de seis hectáreas con la plantación de 10.000 cepas de Tempranillo y 4.000 más de Tempranillo y Syrah en terrenos aledaños. A su vez, ha recibido 3.000 bulbos de la variedad Malvar suministrados por el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).