Podemos cerca a Marlaska por la detención de Serigne Mbaye: "No puede seguir tolerando y encubriendo"

Podemos solicitará la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados tras la detención del exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye en la capital. Y es que, para la formación, el ministro es el máximo responsable de lo ocurrido.

"Anunciamos que vamos a registrar una petición de comparecencia en el Congreso del ministro Marlaska, ministro que llevamos mucho tiempo diciendo que debería haber sido cesado o haber dimitido", ha declarado el secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández, este lunes.

En su intervención, Fernández ha sostenido que un Gobierno que se define como "progresista" no debería "tolerar" ni "encubrir" prácticas de carácter "racista" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este anuncio se suma al que la formación morada ya comunicó hace varios días: una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar a Marlaska una investigación que sea "verdaderamente independiente" para que "se depuren las responsabilidades pertinentes".

Fue el pasado jueves cuando Mbaye fue detenido en Usera junto a otras seis personas por participar en una refriega con agentes de la Policía Nacional. Según se ha podido sacar del atestado policial, el propio Mbaye habría sido el causante del altercado por emprender la huida a la carrera para evitar la identificación por parte de los agentes, que habían observado a varios sujetos que merodeaban la zona y miraban con detenimiento el interior de varios vehículos estacionados.

Tras refugiarse en un portal de la zona, se produjo un intenso forcejeo entre los policías y el exparlamentario. Fue entonces cuando bajaron varios vecinos para evitar su detención. El saldo final del enfrentamiento fue de cinco policías heridos de carácter leve.

Durante la madrugada del viernes, el exdiputado quedó en libertad. A la salida de la Comisaría de Usera, denunció haber sido objeto de "racismo puro y duro".

El sábado, Más Madrid registró en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley para aumentar el control sobre los agentes a través de la obligatoriedad de que estos rellenen formularios de parada, identificación y registro para prevenir "identificaciones por perfilamiento racista".

Este domingo, Mbaye anunció su firme intención de presentar una denuncia contra la Policía Nacional alegando haber sufrido "racismo" y "violencia policial".