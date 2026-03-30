Puñetazos a funcionarios en Soto del Real evidencian la inseguridad en las cárceles de Marlaska

Los funcionarios de prisiones siguen pagando con su integridad física la persistente inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Convertidos en presa fácil de los reos más violentos por la falta de medios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar la situación de "violencia estructural" que se vive en el Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real. El último episodio de esta escalada ha dejado a un trabajador con un puñetazo en pleno rostro y a otro con una lesión de muñeca tras intentar contener a un interno fuera de control en un módulo donde el orden pende de un hilo.

Este incidente no es un hecho aislado sino la confirmación de una tendencia alarmante en la prisión que ya el año pasado se coronó como el centro con más ataques a trabajadores en toda la Comunidad de Madrid. Los datos oficiales recabados por el sindicato dibujan un panorama desolador donde la cárcel de Soto del Real concentró veinticinco de las setenta agresiones sufridas en la región durante 2025, seguida de cerca por la peligrosidad de Estremera con dieciséis ataques, y el preocupante escenario de Valdemoro y Aranjuez, con diez agresiones cada una.

Sin reacción en el Ministerio de Marlaska

Para el sindicato, la estabilidad de estas cifras, casi idénticas a las del ejercicio anterior, demuestra que el Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska ha cronificado el peligro al que se exponen sus empleados públicos.

La falta crónica de efectivos, la insuficiencia de material de protección y el aumento de reclusos con patologías mentales sin la debida atención sanitaria han convertido las prisiones en entornos de alto riesgo. Por todo ello, la plataforma exige de forma urgente que se refuerce la seguridad, se amplíen las plantillas y se reconozca de una vez por todas a los funcionarios como agentes de la autoridad para acabar con la impunidad de los agresores.