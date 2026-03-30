Un empleado roba libros durante cinco años y gana 400.000 euros en Wallapop

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Madrid por su presunta participación en la sustracción de una gran cantidad de libros de la empresa en la que trabajaba uno de los arrestados para venderlos posteriormente a través de la plataforma digital de compraventa de productos Wallapop.

La investigación se inició después de la denuncia interpuesta por parte de la empresa distribuidora de libros, que venía sufriendo la pérdida de numerosos ejemplares desde hace cinco años, tras lo que se pudo determinar la existencia de un supuesto grupo criminal.

Mientras el empleado de la compañía sustraía los libros, otras dos personas los vendían en la plataforma digital, estimándose que los beneficios obtenidos por el grupo ascenderían a 400.000 euros.

La operación culminó el pasado 11 de marzo con la detención de las tres personas, acusadas de un supuesto delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal.