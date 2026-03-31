Adiós al carné físico: Madrid integra su Carné Joven en el móvil

El Carné Joven de la Comunidad de Madrid estará disponible en los próximos días en Google Wallet, la cartera digital de Android, lo que permitirá a los usuarios utilizarlo directamente desde el teléfono móvil sin necesidad de portar la tarjeta física.

La activación de este servicio se realiza a través de la aplicación o de la página web de Cuenta Digital.

Actualmente, el Carné Joven de la Comunidad de Madrid tiene inscritas a más de 744.000 personas de entre 14 y 30 años, que pueden acceder a descuentos en cerca de 2.000 establecimientos en áreas como formación, transportes, ferias, restauración, moda, complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones. En total, más de 1.000 empresas y entidades colaboran en este programa, puesto en marcha hace más de 36 años.

La incorporación de esta tarjeta a los dispositivos móviles facilitará el poder validarla en los locales y servicios de manera más sencilla a través del código QR personal que se genera en Google Wallet.

Para obtener este distintivo, el único requisito requerido es cumplir con la edad y ser residente en la región. Se puede solicitar en la plataforma de Cuenta Digital, además de en cualquiera de los 75 puntos de emisión.

Con esta medida, desarrollada por la Consejería de Digitalización, desde la Comunidad de Madrid se busca seguir avanzando en la modernización de los servicios públicos, "apostando por soluciones prácticas que mejoren la experiencia del usuario y fomentando la adopción de tecnologías seguras y eficientes para el ciudadano".