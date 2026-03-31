Cinco detenidos en Leganés por agredir y retener a un joven por una deuda de 15 euros

La Policía Nacional ha detenido en Leganés a cinco personas acusadas de agredir y retener a un joven en una vivienda por una deuda de 15 euros. La investigación comenzó después del aviso de un ciudadano, que recibió imágenes de los hechos a través de una aplicación de mensajería.

Las pesquisas arrancaron en febrero, cuando un particular alertó a las autoridades después de visualizar un vídeo en el que se apreciaba una situación de total indefensión de la víctima, un chico de Guinea nacido en 2002. En las imágenes se observaba cómo era golpeado, amenazado e insultado mientras permanecía semidesnudo en el interior de un domicilio.

Un vídeo clave para iniciar la investigación

Según ha informado la Policía Nacional, las primeras diligencias permitieron confirmar que el joven estaba retenido en una vivienda de Leganés, en condiciones de vulnerabilidad, sufriendo expresiones vejatorias, amenazas y agresiones físicas por parte de varias personas.

Entre los hechos recogidos en el vídeo, uno de los agresores sujetaba a la víctima por la camiseta desde atrás, presionando el cuello y dificultando su respiración durante unos segundos. En otro momento, se mostraba cómo los implicados sujetaban un cuchillo y lo acercaban al cuello del joven.

La investigación permitió identificar el inmueble donde se habrían producido los hechos, situado en las inmediaciones del parque Pablo Picasso de la localidad madrileña.

Segunda agresión en el mismo domicilio

Mientras los agentes avanzaban en la investigación, se produjo un nuevo episodio violento en el mismo lugar. A mediados de marzo, un joven costarricense de 1995 se dirigió a una patrulla policial mientras realizaba labores de prevención. Se encontraba ensangrentado y con lesiones visibles.

Según relató a los agentes, había acudido a la vivienda tras ser invitado por conocidos. Durante su estancia, intentó mediar en una discusión entre dos hombres y una mujer, momento en el que fue agredido por los presentes, que llegaron a fracturarle la nariz.

Este segundo incidente reforzó las sospechas sobre la actividad que se desarrollaba en el domicilio y permitió acelerar la identificación de los presuntos responsables.

Identificación y detención de los implicados

El 11 de marzo se estableció un dispositivo policial para localizar a los sospechosos. Finalmente, los agentes identificaron y detuvieron en las inmediaciones del domicilio a cuatro varones y una mujer.

Los arrestados son un hombre y una mujer españoles nacidos en 2005, un ciudadano colombiano de 1995 y dos hermanos de nacionalidad húngara nacidos en 1999.

A todos ellos se les imputan delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves.

Además, sobre uno de los detenidos pesaba una orden de alejamiento en vigor respecto a su pareja, por lo que también se le atribuye un delito de quebrantamiento de condena.

Tras su detención, los cinco implicados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que se encargará de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La actuación policial se ha apoyado en la colaboración ciudadana, que resultó determinante para destapar los hechos tras la difusión del vídeo. La investigación permitió no solo localizar a la víctima inicial, sino también esclarecer una segunda agresión ocurrida en el mismo inmueble.