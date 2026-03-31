El Ayuntamiento de Madrid ultima un nuevo centro de día para mayores en Retiro con 90 plazas

El Ayuntamiento de Madrid está ultimando las obras del nuevo centro de día para personas mayores con deterioro físico o cognitivo en la calle Téllez, 2, en Retiro. Los trabajos concluirán esta primavera y han supuesto una inversión de 9,2 millones de euros, cofinanciados por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, han visitado esta mañana el nuevo equipamiento, cuya fecha de puesta en marcha está prevista para el próximo mes de noviembre. El centro contará con 90 plazas, de las que 45 estarán destinadas a personas con deterioro cognitivo y otras 45 a personas con deterioro mixto (físico y cognitivo).

Estas instalaciones se construyen sobre una superficie de 3.983 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, uno de ellos bajo rasante. Desde el consistorio madrileño han señalado que uno de los aspectos más destacados de la nueva dotación será un jardín terapéutico con elementos dispuestos técnica y estratégicamente para rehabilitar, educar, estimular y desarrollar aspectos físicos, psicológicos y socioemocionales.

Sobre la distribución del centro, la planta baja estará destinada a la atención a las personas con deterioro cognitivo y dispondrá de vestíbulos, talleres, salas para terapias, gimnasio, comedor, médico y salas de reuniones y de descanso, además de aseos y vestuarios, todo ello plenamente accesible.

La primera planta, con una distribución análoga a la de la planta baja, acogerá a las personas con deterioro mixto, mientras que en la planta segunda habrá un aula polivalente de gran tamaño para poder albergar diferentes tipos de actividades según las necesidades. A su vez, en la planta sótano se situarán las dependencias que no son de uso continuo como almacenes, cuarto de calderas, zona de limpieza e instalaciones, así como zona de cocina y aparcamiento.

Casi 127 millones de euros invertidos en 31 equipamientos desde 2019

Este recurso se une a la red de 65 centros de día del Ayuntamiento de Madrid, donde se proporciona atención sociosanitaria preventiva y rehabilitadora a personas mayores con pérdida de autonomía física y/o cognitiva, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y cuidadores.

Desde 2019, el Área de Obras y Equipamientos ha invertido casi 127 millones de euros para la construcción de 31 equipamientos sociales. Se trata de nueve escuelas infantiles, seis centros de servicios sociales, cinco centros de mayores, tres centros de día, tres centros juveniles, una Casa Familias, una escuela de música, un centro de emergencia temporal, una ludoteca y un edificio destinado a programas de apoyo socioeducativo a jóvenes vulnerables.

En la actualidad, aparte del centro de día de la calle Téllez, se están construyendo otros cinco equipamientos sociales. En concreto, son el centro de mayores de Parque Europa (Latina), la Casa Familias del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas), el centro juvenil de Canal de Panamá (Ciudad Lineal), el centro de acogida para personas sin hogar (Vicálvaro) y la escuela infantil del barrio de San Fermín (Usera).

El recurso se integra en 'Madrid Capital 21', el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027, el cual prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos en los 21 distritos de la ciudad. A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y ya son 101 las dotaciones construidas o en construcción, que en su conjunto suman una inversión de casi 580 millones de euros. 84 de ellas ya están finalizadas y otras 17 están en ejecución.