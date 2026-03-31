El viento sigue azotando Madrid este martes: rachas de hasta 80 km/h en la Sierra

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad de Madrid para este martes apunta a un aviso amarillo por rachas de viento en las zonas altas de la Sierra durante las horas centrales del día que podrían alcanzar los 80 km/hora.

En concreto, las mínimas ascenderán y las máximas sufrirán cambios ligeros, con la posibilidad de alguna helada dispersa y débil en cumbres de la Sierra. Por su parte, el viento en el resto de la región soplará del norte de manera moderada con intervalos fuertes.

También en la Sierra se darán intervalos de nubes bajas al principio y al final del día, que irán acompañadas de nieblas dispersas. En el resto de la Comunidad se esperan cielos poco nubosos.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 21ºC en Madrid; los 8ºC y 22ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 23ºC en Aranjuez; los 8ºC y los 19ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 22ºC en Getafe y los 4ºC y los 22ºC en Navalcarnero.