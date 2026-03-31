La Comunidad de Madrid también declarará a las matronas categoría deficitaria

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes las medidas adoptadas por el Gobierno regional para mejorar la situación de las matronas, tras las críticas sindicales por la falta de estos profesionales en Atención Primaria.

En declaraciones desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, Matute ha señalado que las matronas son "un elemento fundamental" del sistema sanitario y ha asegurado que la Comunidad trabaja para reforzar tanto su número como sus condiciones laborales.

Según ha explicado, la plantilla ha aumentado en más de 100 profesionales desde 2010, de las que 18 se han incorporado en el último año.

En esta línea, como ya hizo el pasado jueves con la profesión de Enfermería, la consejera ha anunciado que las matronas pasarán también a ser categoría deficitaria. Esta medida permitirá aplicar medidas específicas para seguir cubriendo plazas, además "de las mejoras retributivas que hay".

"Entiendo que Satse ha destapado una noticia ya antigua, porque esto viene de hace mucho, pero en la Comunidad de Madrid no dejamos de trabajar con las matronas, con el Colegio de Enfermería, y desde luego para nosotros es un elemento fundamental que va a tener cada vez más valor", ha destacado Matute, después de que el sindicato denunciara el "abandono" y las condiciones laborales a las que se enfrentan las pocas 300 profesionales que desarrollan esta labor en Atención Primaria.

Así, Matute ha elogiado la labor de las matronas en distintas áreas, como los programas de cribado, el seguimiento del embarazo, la lactancia y el posparto. También su papel en iniciativas como la "tarde joven", dirigida a resolver dudas sobre salud afectivo-sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual.