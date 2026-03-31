La sanidad madrileña vuelve a ser pionera: introduce el primer exoesqueleto robótico del mundo para la ELA

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal ha marcado un hito en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) al integrar un exoesqueleto robótico en su protocolo de rehabilitación. Esta tecnología, utilizada tradicionalmente en grandes lesionados medulares por accidentes de tráfico, se adapta por primera vez en el mundo para asistir a enfermos de ELA, con el objetivo de retrasar la progresión de la sintomatología y mejorar la calidad de vida de los afectados.

Elena es la "paciente cero" de este procedimiento y este martes ha recibido su segunda sesión. Las terapias pueden alcanzar los 30 minutos. En cuanto al resto de pacientes, tienen tratamientos programados para la próxima semana, adaptados a las necesidades de cada uno.

Un salto tecnológico frente a la neurodegeneración

El nuevo sistema está diseñado para el entrenamiento del tren inferior, reproduciendo un patrón fisiológico de movimiento mediante un soporte de peso y dispositivos externos que guían las piernas sobre una cinta. La inversión, que asciende a 560.000 euros financiados parcialmente por los fondos Next Generation de la UE.

El próximo 6 de abril va a llegar un segundo robot específico para el tratamiento de los miembros superiores, un avance especialmente significativo en enfermedades neurodegenerativas que limitan la autonomía funcional por la pérdida progresiva de fuerza.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado que el centro no solo se limita a la asistencia, sino que generará evidencia científica inédita: "Del Hospital Zendal saldrá el primer paper y el primer ensayo clínico de lo que supone la rehabilitación asistida por estos robots para los pacientes de ELA". Este estudio analizará parámetros clave como la disminución del dolor, la reducción de la rigidez muscular y la mejora del estado articular bajo programas de estimulación mecánica adaptada.

Atención integral en el CEADELA

Según los datos facilitados por la Consejería, el Centro Especializado de Atención Diurna (Ceadela) ha atendido a 250 pacientes desde su apertura en abril de 2024, manteniendo actualmente a 128 personas en tratamiento activo.

El modelo asistencial del Zendal apuesta por combinar la fisioterapia robótica con logopedia, trabajo social y apoyo psicológico. Además, el complejo prevé la apertura de un área de hidroterapia en los pabellones dos y tres, destinada a reducir el impacto de la gravedad en pacientes adultos y pediátricos con lesiones cerebrales o medulares.

Madrid lidera la Red ELA frente al "abandono" estatal

La incorporación del exoesqueleto refuerza la Red ELA de la Comunidad de Madrid, integrada por grandes centros como el 12 de Octubre, La Paz o el Clínico San Carlos. En paralelo a la robótica, el hospital La Princesa lidera un ensayo clínico pionero centrado en la reparación de la proteína que elimina la neurona motora, causa directa de la pérdida de movimiento.

La estrategia regional culminará con la construcción de un centro hospitalario-residencial específico en el antiguo Puerta de Hierro, con una inversión de 80 millones de euros. Durante su intervención, Matute ha aprovechado para denunciar el "abandono" por parte de las administraciones del Estado, exigiendo la ejecución inmediata de la Ley ELA y la transferencia de los fondos necesarios para los afectados.