El Ayuntamiento de Madrid se prepara para volcar todos sus recursos en la visita del Papa León XIV a la capital, después de la reunión celebrada este martes con la Delegación del Gobierno que, según el Consistorio, ha transcurrido sin sobresaltos y con más continuidad que novedades.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha puesto cifras al despliegue: 10.000 efectivos municipales estarán disponibles para cubrir "todas las necesidades" que genere la estancia del Pontífice. Un dispositivo que, ha explicado, implicará a "toda la plantilla", desde Policía Municipal hasta Samur-Protección Civil y Bomberos, y que se podrá comparar con el organizado para otras grandes citas como la cumbre de la OTAN.

Más allá de la magnitud del despliegue, Sanz ha rebajado las expectativas sobre el contenido del encuentro al informar de que la reunión ha sido "cordial" y ha servido principalmente para "poner en común" la información disponible de una agenda aún en construcción. "Tampoco hay demasiada novedad", ha insistido, al subrayar que los contactos entre administraciones y organizadores se vienen produciendo "desde hace mucho tiempo".

En este contexto, el Ayuntamiento ha defendido que el trabajo real se está desarrollando fuera del foco político. Sanz ha puesto el acento en las reuniones técnicas entre cuerpos de seguridad y organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, que serán las que "verdaderamente" concreten los detalles operativos del dispositivo. "No queremos ninguna polémica y lo único que queremos es que el viaje salga bien", ha remarcado.

La vicealcaldesa ha evitado así entrar en el choque abierto con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien la semana pasada reprochó la falta de respuesta de Ayuntamiento y Comunidad a su convocatoria inicial. "Ya he dicho en otras ocasiones lo que pienso acerca de sus pronunciamientos", ha zanjado, insistiendo en que "lo importante" es que cada administración aporte "lo mejor de cada uno" para garantizar el éxito de la visita de León XIV.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid el tono ha sido diferente. Preguntada por la cita de hoy, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha instado al delegado a estar "a la altura" y a centrarse en el trabajo, dejando a un lado las críticas "un poco espurias".

Aunque Matute no ha participado en la reunión, sí ha querido fijar su posición. En cuanto a lo que le repercute, ha defendido que, al menos en el ámbito sanitario, la coordinación está plenamente en marcha. "Coordinamos todos los niveles asistenciales para dar servicio a esa visita del Papa", ha asegurado.

Así, ha adelantado que el dispositivo abarca desde el Summa 112 en la calle hasta hospitales preparados para atender tanto al Pontífice como a los miles de visitantes, peregrinos y voluntarios que se esperan. "Es una coordinación perfecta entre distintas administraciones", ha resumido.