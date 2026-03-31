Madrid se convierte en el epicentro de la aventura con la III Gala de los Exploradores

El mundo de la exploración y la aventura profesional ha vuelto a reunirse en la capital española. La III Gala de los Exploradores, organizada por la plataforma Ruteon, se celebró el pasado 21 de marzo en la Academia de Cine de Madrid con el objetivo de premiar el talento de quienes dedican su vida a la expedición y la creación de contenidos en lugares remotos.

Diego Cortijo, explorador, documentalista y responsable de Ruteon, destaca en Kilómetro Cero la consolidación de este evento como el punto de encuentro imprescindible para entender el viaje como una herramienta de conocimiento.

Reconocimiento a la expedición juvenil

Uno de los momentos cumbres de la noche fue el reconocimiento a la Ruta Inti, galardonada como "Aventura del Año". El jurado ha valorado sus 12 años de trayectoria fomentando el aprendizaje, la convivencia y el contacto directo con la naturaleza entre los más jóvenes.

Para la organización, este proyecto representa los valores fundamentales de la exploración clásica adaptados al siglo XXI, permitiendo que las nuevas generaciones descubran el mundo de una forma crítica y participativa.

El fenómeno de Lethal Crysis

El Premio Especial 2026 recayó en Rubén Díez, conocido mundialmente como Lethal Crysis. El creador de contenido ha sido premiado por su capacidad para documentar realidades complejas en lugares de difícil acceso, uniendo la aventura con el rigor informativo.

La gala subrayó cómo la exploración actual ha encontrado en las nuevas plataformas digitales un altavoz fundamental para llegar al gran público, manteniendo la esencia del riesgo y el descubrimiento de culturas y entornos aislados.

La exploración como forma de vida

La cita no solo sirvió para entregar trofeos, sino para ensalzar la experiencia vivida frente al consumo superficial de viajes. Según la plataforma Ruteon, el éxito de esta tercera edición confirma que existe un interés creciente por la "exploración como forma de entender el mundo".

El evento se despidió reafirmando su compromiso con la producción de documentales de alta calidad y el apoyo a las expediciones que aporten un valor científico o humano a la sociedad.