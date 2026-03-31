Los planes de Ayuso en Semana Santa: del Cristo de Mena en Málaga a la Madrugá de Sevilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, repartirá su agenda de Semana Santa entre Madrid, Málaga y Sevilla, según ha informado el Gobierno regional.

En concreto, Ayuso se desplazará a Málaga con motivo del Jueves Santo, donde asistirá a uno de los actos más representativos de la Semana Santa de la ciudad: el desembarco del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, conocido como Cristo de Mena.

Según han detallado desde el Ejecutivo autonómico, la presidenta acompañará el recorrido completo del Cristo de Mena, desde su llegada por mar al puerto hasta su traslado a la sede de la Hermandad, que se da con la participación de efectivos de la Legión.

Desde ahí, Ayuso se dirigirá a Sevilla, donde participará en las celebraciones del Jueves y el Viernes Santo. En concreto, asistirá a la conocida como Madrugá sevillana, una de las citas más señaladas de la Semana Santa en la capital andaluza.

Tras su paso por Andalucía, la presidenta regresará a la región de Madrid para continuar con su agenda. En concreto, acudirá al municipio de Daganzo de Arriba durante la tarde del Viernes Santo.

Allí presenciará la representación de La Pasión de Daganzo, una escenificación que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014 por la Comunidad de Madrid.

Durante esta representación, a la que suelen acudir unas 4.000 personas, más de un centenar de vecinos se colocan en la plaza de la villa y la Pasión se representa en 360 grados con 16 escenarios.