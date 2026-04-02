La Semana Santa de Ayuso en imágenes: desembarco de la Legión y procesiones en Málaga, Sevilla y Madrid
La presidenta madrileña celebra la Semana Santa en Málaga, Sevilla y Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebra la festividad de la Semana Santa en Madrid, Málaga y Sevilla.
Asistió este Miércoles Santo, en Málaga, a la procesión de la Cofradía de la Paloma.
Acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y por bomberos, tocó la campana del trono de la Virgen de la Paloma a su paso por la calle Larios.
Ayuso acudirá después a Sevilla. En la capital andaluza, la presidenta madrileña vivirá el Jueves y el Viernes Santo con la Madrugá sevillana para regresar a Madrid y asistir por la tarde al municipio de Daganzo de Arriba, donde presenciará la representación de La Pasión de Daganzo, declarada por la Comunidad de Madrid como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014.
Pero antes ha asistido al desembarco de la Legión en Málaga. En la capital de la Costa del Sol acompañará este Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas -Cristo de Mena-, desde su desembarco por la mañana en el puerto de la ciudad por la Legión hasta su traslado a la sede de la Hermandad.
Antes de que comenzara el acto ha atendido a los medios y ha lamentado la imagen del turismo español ante la falta de trenes y la huelga en el aeropuertos. "Hemos venido en avión, pero salimos con retraso porque hay huelga de tierra en Barajas. Si yo perdí ayer agenda aquí, imagino que mucha gente también. Entiendo las huelgas, pero hay personas que se ven atrapadas por circunstancias ajenas a ellas".
En este sentido, Ayuso espera que ”pongamos todos un poco de nuestra parte porque al final lo pagan los andaluces, los madrileños, los negocios, la gente que vive del turismo, los comerciantes, la imagen que damos ante el mundo. Ahora en Málaga hay mucho turismo, ayer vi gente de todos los rincones de España y muchísimos extranjeros que me gustaría que vieran que España es un país que funciona y no que está siempre bloqueado y desastrado, una pena que no esté el tren pero por lo menos que el aeropuerto funcione para que no pase lo mismo”.
La presidenta – en la imagen junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez- ha deseado que le vaya “muy bien” a Juanma Moreno y ha destacado el “esplendor andaluz” de la vida en las calles, los proyectos y los autónomos.
La compañía de honores del Tercio Alejandro de Farnesio ha desembarcado del Buque Galicia y, tras tomar tierra, ha pasado revista antes de dirigirse hacia la Iglesia de Santo Domingo.
Los legionarios han desfilado a 160 pasos por minuto por las calles de la capital de la Costa del Sol hasta la plaza Fray Alonso de Santo Tomás, donde se ha producido el relevo de los estandartes y la salida del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas desde el templo.
Allí, Ayuso ha presenciado cómo el cuerpo del Ejército ha portado la imagen hasta el centro de la plaza para entronizarle mientras entonaban el himno de El Novio de la Muerte.
“Es muy emocionante estar aquí. Lo he seguido siempre, pero pensar que estoy en persona me llena de orgullo”, ha declarado la presidenta madrileña, que ha asegurado que va a ser “una de las cosas más bonitas que le ha pasado".
Asimismo, Ayuso ha expresado que va a “pedir por la gente que está sola y por toda la gente que se juega la vida por todos los demás, como legionarios”.
Ayuso ha destacado los valores de “la vida y la libertad” que representa la cultura española, enraizada en “el catolicismo y el cristianismo". En declaraciones a TVE tras la entronización del Cristo de Menna, la presidenta ha señalado que “estas celebraciones son muy propias de nosotros”. “Celebro que la gente, con y sin fe, sabe que tienen unas raíces, que pertenece a una cultura, la nuestra, en torno a la libertad, a la vida, a estos valores que representa el catolicismo y el cristianismo y más en Semana Santa”. “La gente en España lo suele celebrar con fervor y tradiciones que se cuidan mucho. A todos ellos les quiero dar las gracias. Porque hoy estamos aquí porque hay otros que también se molestan en cuidarlo, incluso muchas veces sabiendo que no pueden procesionar. Lo hacen con cariño y cuidando de lo nuestro y de nuestras esencias", ha añadido.
Después, la presidenta asistió en Sevilla a laa Madrugá, una de las celebraciones más representativas de la Semana Santa andaluza, que reúne durante la noche del Jueves al Viernes Santo a algunas de las hermandades más emblemáticas de la ciudad, como la del Gran Poder, la del Silencio o la de Esperanza de Triana.
Ayuso presenció la salida de la procesión de la Cofradía de la Macarena, con los pasos de la Virgen de la Esperanza Macarena y de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Posteriormente, acudió a la de los Gitanos, donde los cofrades recorrieron las calles del centro histórico de la ciudad portando las imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Salud y de María Santísima de las Angustias Coronada.
Ya este sábado la presidenta ha asistido a la representación de la Pasión de Daganzo de Arriba, Fiesta de Interés Turístico Regional que este año celebra su 40º aniversario.
Desde 1986, este evento se caracteriza por la disposición circular de sus escenas en la Plaza de la Villa del municipio daganceño, lo que permite a los espectadores revivir los tres últimos días de Jesucristo sin necesidad de desplazarse entre las distintas estaciones. Se trata de la Pasión más antigua de la región después de la de Villarejo de Salvanés.
“Es una cuestión de fe y de cultura, esto es lo que somos y de dónde venimos y es lo que ha configurado parte de nuestros pensamientos”, ha señalado Díaz Ayuso, que ha subrayado cómo personas de todas las edades “se involucran con la fe y las tradiciones”. “Nos encanta, porque esto significa que van para largo, que no son moda, que no son pasado”, ha añadido.
Los vecinos de la localidad, encargados de la elaboración de los decorados y vestuarios, participan como actores para recrear, a través de 16 escenas inspiradas en los textos evangélicos, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección de Cristo. La Pasión de Daganzo forma parte de las nueve celebraciones declaradas de interés turístico en la Semana Santa de la Comunidad de Madrid, que destacan por su tradición, singularidad y atractivo.