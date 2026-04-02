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Ayuso ha destacado los valores de “la vida y la libertad” que representa la cultura española, enraizada en “el catolicismo y el cristianismo". En declaraciones a TVE tras la entronización del Cristo de Menna, la presidenta ha señalado que “estas celebraciones son muy propias de nosotros”. “Celebro que la gente, con y sin fe, sabe que tienen unas raíces, que pertenece a una cultura, la nuestra, en torno a la libertad, a la vida, a estos valores que representa el catolicismo y el cristianismo y más en Semana Santa”. “La gente en España lo suele celebrar con fervor y tradiciones que se cuidan mucho. A todos ellos les quiero dar las gracias. Porque hoy estamos aquí porque hay otros que también se molestan en cuidarlo, incluso muchas veces sabiendo que no pueden procesionar. Lo hacen con cariño y cuidando de lo nuestro y de nuestras esencias", ha añadido.