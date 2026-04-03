La reacción de un vecino fue la tabla de salvación para dos niños de cuatro años a los que un hombre de veintiséis intentó secuestrar. La mañana del domingo en Guadalix de la Sierra se presentaba apacible. Al mediodía, mientras el sol animaba a los vecinos a disfrutar de las terrazas cercanas a la iglesia, la tranquilidad se quebró cuando un individuo intentó llevarse a dos niños que jugaban a escasos metros de donde sus padres tomaban algo.

El engaño de las golosinas y el 'argumento divino'

Según relatan varios vecinos en declaraciones a Telemadrid, el sospechoso sedujo a los menores ofreciéndoles golosinas para lograr que se apartaran del grupo. De esta manera, el sujeto en cuestión logró conducir a los pequeños hasta una zona oculta tras unos arbustos. Fue allí donde, al ser descubierto, ofreció una explicación que heló la sangre a los presentes: afirmó que se llevaba a los niños por "una orden de Dios", asegurando que se trataban de "almas puras". "Son criaturas de luz", gritó en varias ocasiones. El padre, presente al parecer ya en esta circunstancia, se encontraba extremadamente nervioso y ahí ya fue clave la intervención de la Policía Local. Y es que la reacción de la comunidad fue inmediata y visceral. "Salieron corriendo y se alborotó todo el pueblo", relata otra testigo, reflejando el caos que se apoderó de la plaza en cuestión de segundos. La tensión escaló a tal punto que los agentes tuvieron que intervenir de urgencia. Su actuación no solo se centró en proteger a los menores, sino en establecer un cordón de seguridad para evitar el linchamiento del presunto agresor por parte de los padres y vecinos indignados.

Un mensaje de calma

Tras el incidente, el Ayuntamiento de este municipio de apenas siete mil habitantes ha querido enviar un mensaje de tranquilidad. Respecto al detenido, cuya conducta algunos vecinos describieron como la de alguien que está "un poco trastornado", la justicia ya ha tomado medidas. Por orden judicial, el hombre ha sido ingresado en una institución psiquiátrica. Con este ingreso, las autoridades dan por cerrada la amenaza inmediata, mientras el pueblo de Guadalix intenta recuperar la normalidad tras un domingo que difícilmente olvidarán.