Herido grave un hombre de 58 años en un intento de atraco a su comercio en Getafe

Un hombre de 58 años ha resultado herido grave por arma blanca al sufrir un intento de atraco en su tienda de alimentación, en la localidad madrileña de Getafe, presuntamente por parte de un joven de 20 años que ha sido detenido cerca del lugar y también está herido, aunque con pronóstico leve. El suceso ha ocurrido en la madrugada de este Viernes Santo en el centro de este municipio.

Al llegar al lugar, una tienda de alimentación de la calle Polvoranca, muy cerca del Ayuntamiento, los agentes de la Policía Nacional localizaron al dueño de la tienda sangrando y con varias heridas de arma blanca que procedieron a taponar mientras llegaban los servicios de emergencia, según informan a EFE fuentes policiales.

Después, el Summa 112 estabilizó al propietario, que tenía heridas en hemitórax izquierdo y derecho, y lo trasladó con pronóstico grave al hospital 12 de Octubre, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los agentes de Policía comprobaron las cámaras de seguridad del establecimiento y vieron al presunto autor, un hombre de 20 años y nacionalidad española, y a la víctima forcejeando en el momento en el que el joven intentaba presuntamente perpetrar el robo.

Tras una batida por la zona, muy cerca del lugar, en la calle Murillo, los agentes localizaron al joven, que fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con violencia.

Los efectivos del Summa 112 le atendieron al presentar heridas en mano derecha y cabeza, y fue trasladado con carácter leve al hospital de Getafe, donde permanece en custodia policial.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ha contado con la colaboración de la Policía Local en el suceso.