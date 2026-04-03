La Pasión de Chinchón, fiesta de Interés Turístico Nacional, vuelve este Sábado Santo

La localidad madrileña de Chinchón, municipio al sur de la región de cerca de 6.000 habitantes, celebrará al anochecer del Sábado Santo una nueva edición de su Pasión Viviente, un festejo declarado de Interés Turístico Nacional que tiene más de seis décadas de historia.

Como cada Sábado Santo, este grandioso Vía Crucis estará representado por más de 250 vecinos de la localidad, que recorriendo las calles, convierten por un día la localidad en Jerusalén, rememorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, una representación inolvidable cargada de emoción y sentimiento.

La Pasión de Chinchón, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1980, es la más antigua de la Comunidad de Madrid y una de las representaciones más antiguas de España, ya que se celebra ininterrumpidamente desde el año 1963, según han destacado desde el Consistorio en su web.

Esta representación viviente tiene lugar en el casco histórico de la ciudad la noche del Sábado Santo, donde unos 250 actores, todos ellos voluntarios del municipio, representan las distintas escenas en lugares emblemáticos de la localidad, como la plaza Mayor, el Ayuntamiento, la plaza de San Roque y el Calvario, entre otros.

La Pasión se compone de ocho escenas llenas de colorido y dramatismo, que culmina con el momento más esperado por todos los asistentes: la Resurrección, que representa la ascensión de Cristo envuelto entre humo blanco y palomas en la iglesia de la Asunción.

El acto comienza en el Ayuntamiento, en uno de sus balcones, donde se representa la Última Cena para, más tarde, cuando la noche haya cubierto por completo Chinchón, en la plaza de San Roque, se dé paso a La Oración de Jesucristo en el huerto y el posterior prendimiento por los romanos.

Poncio Pilatos preside el balcón de una imponente casa en la calle Molinos baja, y tras la condena a muerte de Cristo, empieza la subida por la calle de la Amargua, donde se realiza la primera caída de Jesucristo.

Posteriormente se entra en la plaza Mayor y se lleva a cabo la segunda caída en la Columna de los Franceses y el encuentro con la Verónica. Siguiendo la comitiva por el recorrido, muy cerca del tan logrado y trabajado Calvario, se produce la tercera y última caída, el encuentro con su madre: la Virgen María.

Una vez llegados al Calvario, se representa la escena de la Crucifixión, para después llegar al momento más esperado por todos: la Resurrección, en la iglesia de La Asunción, cuando Cristo asciende por su fachada principal envuelto entre humo blanco y palomas.