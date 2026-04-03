La cuenta oficial de Más Madrid ha decidido felicitar la Semana Santa a su manera: con torrijas… y con trinchera. "Más torrijas y menos fascistas", reza el mensaje dispuesto en la red social X. Y como era de esperar, la publicación no ha pasado desapercibida para los usuarios de esta plataforma. La última ocurrencia de la extrema izquierda ha sido masacrada a partes iguales entre la crítica y el sarcasmo. Entre los comentarios más repetidos destacan acusaciones de "sectarismo" y de utilizar cualquier contexto —incluido uno de carácter tradicional— para lanzar mensajes partidistas.

Y qué tienen que ver las torrijas con el fascismo? 🤣🤣🤣 Llevan consumiéndose en España desde el siglo XV

Estáis bien, os pasa algo en el cerebro? 🤣🤣🤣 — 🅻🅾🆁🅴🅽🆉🅾 (@Ganiafote2) April 2, 2026

Blanquear es fascismo es esto: convertir la palabra "fascista" es una frivolidad a la que le habéis descargado de su verdadero significado — Álvaro Paramar (@alv_paramar) April 2, 2026

Pero sin duda los mejores comentarios que ha generado el post llegan cargados de ironía y sarcasmo.

Las torrijas no son halal, sois unos fascistas. — Tertuliano García (@TertuGarcia) April 2, 2026

Las mejores torrijas de la capital. pic.twitter.com/GqzbCXcaXe — Alejandro Núñez (@19alexnunez85) April 2, 2026

En este contexto, tampoco podía faltar la alusión a Los Simpson.

Ja ja ja ....hasta soñais con fascistas......jajajjajajaja que mermaos sois!!!!🤣😅🤣😅🤣😅 pic.twitter.com/zpwhe9CP8e — Ven@tico (@Venatico3) April 2, 2026

Otros usuarios han optado por un tono más duro, cuestionando la estrategia comunicativa del partido. Porque si algo caracteriza en este sentido a Más Madrid es su incapacidad para dejar pasar una sola ocasión —ni siquiera una festividad tradicional— sin introducir la dosis reglamentaria de consignas. Ni procesiones, ni recogimiento, ni descanso: todo es susceptible de convertirse en munición ideológica.

Le van a dar el premio al de esta ocurrencia. Pa lo que habéis quedado… — Habas con Jamón (@ConHabas) April 2, 2026

En cuestión de minutos, el hilo se ha llenado de usuarios que, entre la sorna y el hartazgo, cuestionan la necesidad de convertir un dulce típico en un arma arrojadiza. "Ni en Semana Santa descansan", dice uno. "Las torrijas también son fachas ahora", remata otro, en una mezcla de incredulidad y sarcasmo que resume bien el tono general.

¿Pero la Semana Santa no era facha y había que erradicarla? — NeoCImek (@NeoCImek) April 2, 2026

Para torrija, la que lleváis vosotros. — miosidi (@miosidi) April 2, 2026

Las respuestas, al menos, son dignas de mención.