Menú
Madrid

Burlas y críticas a Más Madrid por su felicitación de Semana Santa: "Más torrijas y menos fascistas"

Entre los comentarios más repetidos destacan acusaciones de "sectarismo" y de utilizar cualquier contexto para lanzar mensajes partidistas.

Jesús Sánchez
Entre los comentarios más repetidos destacan acusaciones de "sectarismo" y de utilizar cualquier contexto para lanzar mensajes partidistas.
X

La cuenta oficial de Más Madrid ha decidido felicitar la Semana Santa a su manera: con torrijas… y con trinchera. "Más torrijas y menos fascistas", reza el mensaje dispuesto en la red social X. Y como era de esperar, la publicación no ha pasado desapercibida para los usuarios de esta plataforma. La última ocurrencia de la extrema izquierda ha sido masacrada a partes iguales entre la crítica y el sarcasmo. Entre los comentarios más repetidos destacan acusaciones de "sectarismo" y de utilizar cualquier contexto —incluido uno de carácter tradicional— para lanzar mensajes partidistas.

Pero sin duda los mejores comentarios que ha generado el post llegan cargados de ironía y sarcasmo.

En este contexto, tampoco podía faltar la alusión a Los Simpson.

Otros usuarios han optado por un tono más duro, cuestionando la estrategia comunicativa del partido. Porque si algo caracteriza en este sentido a Más Madrid es su incapacidad para dejar pasar una sola ocasión —ni siquiera una festividad tradicional— sin introducir la dosis reglamentaria de consignas. Ni procesiones, ni recogimiento, ni descanso: todo es susceptible de convertirse en munición ideológica.

En cuestión de minutos, el hilo se ha llenado de usuarios que, entre la sorna y el hartazgo, cuestionan la necesidad de convertir un dulce típico en un arma arrojadiza. "Ni en Semana Santa descansan", dice uno. "Las torrijas también son fachas ahora", remata otro, en una mezcla de incredulidad y sarcasmo que resume bien el tono general.

Las respuestas, al menos, son dignas de mención.

Temas

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida