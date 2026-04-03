Procesiones en Madrid hoy, Viernes Santo: horarios y recorrido

La Semana Santa en Madrid vive otro de sus días grandes este Viernes Santo con siete de sus más tradicionales procesiones recorriendo sus calles: Medinaceli, Santo Entierro, Siete Dolores, El Divino Cautivo, Los Alabarderos, Cristo de la Misericordia y Santísima Virgen de la Soledad de Villaverde Alto y Procesión del Silencio de Carabanchel.

Dará el pistoletazo de salida la Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz, que realizará su salida procesional a las 18.00 horas desde la Parroquia de Santa Cruz, su sede canóniga.

Acompañada de nazarenos con túnica de color blanca, con antifaz, fajín y guantes de color negro, procesiona la imagen de María Santísima de los Siete Dolores, una talla labrada en torno a 1940 por Faustino Sanz Herranz.

Portada por 20 anderos al estilo de las andas procesionales antiguas de la Semana Santa castellana, en el frontal del paso se expone una reliquia de la beata María Ana de Jesús, copatrona de Madrid.

Con un amplio recorrido por las calles del centro, pasará por la Plaza Mayor, la Plaza de Santiago, donde habrá un saludo con la Hermandad de las Tres Caídas, la Catedral de la Almudena (19.00 horas), donde realizará estación de Penitencia, Puñonrostro, donde habrá un saludo a la Hermandad de los Estudiantes, el convento de las Carboneras, la Plaza de la Villa, donde se encontrará con el Cristo de los Alabarderos (21.00 horas), y la Puerta del Sol.

El Divino Cautivo

La salida procesional del Viernes Santo de la Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Divino Cautivo (tras la realizada el Jueves Santo por el barrio de Salamanca) partirá a las 18.45 horas de la Almudena (C/ Bailén, 10).

La talla de Mariano Benlliure irá acampañada por nazarenos con túnica de color blanca y capa y guantes del mismo color. Llevarán antifaz de raso, el cíngulo y la botonadura de color rojo, sandalias franciscanas blancas y calcetines rojos.

Tras la estación de penitencia en la Catedral, está previsto que sobre las 21.15 horas llegue a la Plaza de la Villa para encontrarse con la imágen de María Santísima de los Siete Dolores. También pasará por la Plaza Mayor o la Puerta del Sol, donde a las 22.15 horas está previsto el encuentro de Hermandades y oración ante el Lignum Crucis, antes de regresar a la Parroquia de San Sebastián, con estación de penitencia sobre las 23.45 horas.

Medinaceli y Alabarderos

A las 19.00 horas será el turno de las imágenes de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli (anónimo, s. XVII) y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad (Rafael García Irurozqui, 1948), una procesión organizada por la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli

Con salida desde Basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús, 2), los nazarenos visten túnica de color morado, zapatos y calcetines negros, guantes blancos y cordón amarillo con borlones en las puntas y escapulario descubierto.

Como novedad, una marcha procesional dedicada expresamente a Jesús de Medinaceli, La fuerza de tu mirada, acompañará justo el momento en el que el Cautivo se asome a la calle desde la basílica. El acompañamiento musical lo hará, en el trono del Señor, la Agrupación Musical La Expiración de Salamanca, y en el trono de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo de Alarcón.

Pasará por la Puerta del Sol y realizará estación de penitencia en la Iglesia de las Calatravas, donde además se encontrará con Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo.

A la misma hora la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos y María Inmaculada Reina de los Ángeles sacará en procesión a su talla del Santísimo Cristo de los Alabarderos (Felipe Torres Villarejo, 2007) y la imagen de María Inmaculada Reina de los Ángeles (obra de Francisco Romero Zafra, de 2022), que representa a una Virgen Dolorosa de tamaño natural, con una altura de 168 centímetros.

La imagen del Cristo de los Alabarderos realiza su estación de penitencia sobre un trono elaborado en el año 2002 en los talleres de Arte Martínez (Horche, Guadalajara) de más de una tonelada de peso y es portado por 44 anderos que soportan 50 kilogramos cada uno, en una procesión que se prolonga durante más de cuatro horas.

En este caso, la túnica es de color azul granito de la Guardia Real, con tirilla en el cuello de color rojo granito, cíngulo rojo con borlas y escudo de la congregación en el pecho. Se lleva capirote rojo granito con el escudo en el centro bordado, zapato y calcetín negro y guantes blancos.

Con salida del Palacio Real a las 19.00 horas, recorrerá la calle Mayor, Plaza de la Villa y la calle Sacramento hasta finalizar en la Catedral de las Fuerzas Armadas de España (Sacramento, 11), su sede canónica).

La Soledad, Santo Entierro y El Silencio

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, con sede canónica en la parroquia San Andrés Apóstol de Villaverde (Oxígeno, 15), realiza su segunda estación de penitencia, tras la llevada a cabo el Jueves Santo.

Con salida a las 19.00 horas, los hermanos sacarán en procesión las imágenes del Cristo de la Misericordia, el Santo Sepulcro y nuevamente María Santísima de la Soledad, en esta ocasión vestida de luto.

Los nazarenos irán vestidos con túnica y antifaz morados y cíngulo blanco y la procesión no lleva acompañamiento musical. Uno de los momentos más emotivos es el encuentro entre la Virgen y el Cristo en la Plaza de Ágata.

Recorrerá la calle Dr. Pérez Domínguez, Plaza de Ágata, Paseo de Alberto Palacios, de las Arenas, Monterde, de Parvillas Altas, Avenida Real de Pinto y finalmente regresará a la Parroquia San Andrés Apóstol.

A las 21.00 horas realizará su salida penitencial la Archicofradía del Santo Entierro de Madrid, presente en la capital desde el siglo XVI.

El Lignum Crucis que se custodia en la parroquia de Santa Cruz (Atocha, 6), sede canónica de la hermandad, será el encargado de abrir una procesión en la que desfilarán las imágenes del Santísimo Cristo de la Vida Eterna, un Cristo yacente de Jacinto Higueras (1941) y María Santísima de la Paz, de los Talleres Agustín López Miraz (siglo XX).

En el paso del Lignum Crucis visten alba de color blanco con escapulario y verdugo de color negro. En el paso del Cristo visten túnica de color negro con antifaz rojo. Y en el paso de la Virgen visten túnica de color blanco con capa y antifaz azul.

Desde su sede recorrerán Atocha, Plaza Mayor, Puerta del Sol, el Palacio de Santa Cruz y de nuevo por Atocha hasta la Parroquia de Santa Cruz.

A las 21.00 horas, la procesión de El Silencio saldrá desde la parroquia San Sebastián Mártir de Carabanchel (plaza de la Parroquia, 1), en una estación de penitencia organizada en colaboración con la Hermandad de San José.

Estará integrado por los siguientes pasos: Jesús Nazareno (anónimo, sevillano del S.XVII), portado por los amigos de Jesús Nazareno; Nuestra Señora de los Dolores (Jacinto Higueras, hacia 1947), portada por los miembros de la Hermandad de San José; y Santísimo Cristo de la Misericordia y del Perdón (Marco Pérez, 1947), portado por los miembros de la Hermandad de Santiago Apóstol.

También La Piedad (anónimo, imagen procedente del Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos), portada por los amigos de La Piedad; Santísimo Cristo Yacente (Marco Pérez, 1947), portado por la Congregación de Nuestra Señora del Carmen y del Santísimo Cristo Yacente; Nuestra Señora de la Soledad (anónimo, 1947), portada por la Hermandad de San José.

Irá por la plaza de la Parroquia, calles Blasón, Francisco Romero, General Ricardos y Monseñor Óscar Romero hasta regresar a la Plaza de la Parroquia.