Revolución en el Zendal para los pacientes de ELA: "Mantener tu voz a través de la IA es una seña que no perdemos"

El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha puesto en marcha una iniciativa pionera en España y Europa: el primer banco de voces para pacientes de ELA y otras patologías neurodegenerativas gestionado íntegramente desde un sistema público de salud. El proyecto, que ya cuenta con 70 grabaciones, permite a los afectados conservar su timbre y matices originales antes de que la enfermedad les arrebate la capacidad de hablar. Gracias a este recurso, los pacientes podrán comunicarse en el futuro a través de dispositivos electrónicos que reproducirán su propia voz en lugar de la síntesis robótica convencional.

Reconversión asistencial y atención a la ELA

Tras su papel crítico durante la pandemia, el Zendal se ha consolidado como un centro de rehabilitación y cuidados especializados. Mayka Marcos, directora técnica del Centro de Atención Diurna para pacientes con ELA (CEADELA), explica que la actividad del hospital se centra ahora en tres ejes: rehabilitación funcional, ELA y vacunación.

El banco de voces se integra en la terapia de logopedia, donde profesionales de la comunicación y auxiliares de enfermería guían al paciente en un proceso de grabación que dura apenas 20 minutos.

Tecnología contra el aislamiento del paciente

La clave del proyecto reside en la anticipación. Hasta la fecha, 122 pacientes han sido valorados, aunque no todos han podido completar el proceso debido al deterioro vocal avanzado. "Lo que hacemos es guardar las voces con todas las garantías de seguridad dentro de la historia clínica", señala Marcos. El sistema está diseñado para que, cuando el paciente necesite un comunicador —dispositivos que suelen manejarse con el movimiento del iris—, pueda solicitar su archivo y cargarlo en el software.

La introducción de algoritmos de Inteligencia Artificial permitirá, además, que estas máquinas no solo reproduzcan la voz original, sino que "lean el pensamiento" del usuario. Según la directora técnica, la IA podrá anticiparse y programar la frase que el paciente quiere decir, de forma similar al diccionario predictivo de un teléfono móvil, lo que agilizará drásticamente la interacción con el entorno.

El testimonio de Aníbal: "Es una seña que no perdemos"

Para los afectados, este recurso supone un "valor añadido importantísimo" en la lucha contra una patología que "va quitando cosas poco a poco". Aníbal Martín, paciente de 62 años diagnosticado en 2019, destaca el impacto emocional: "Psicológicamente es muy bueno. La voz la he perdido, pero la sigo oyendo. Se trata de que esta enfermedad nos va quitando cosas, pero esta por lo menos la mantengamos a través de una máquina y de una IA que me permita traducir a mi forma de hablar lo que estoy escribiendo".

Este paciente insiste en que la rapidez en la comunicación es "imprescindible" para evitar la frustración del entorno. "Cuando pierdes la voz, pierdes la capacidad de comunicarte al cien por cien. Decir simplemente 'quiero un vaso de agua' lo tienes que hacer a través de la tablet, y eso provoca que quien te cuida tenga que tener muchísima paciencia y mano izquierda", explica. Para él, el banco de voces permite que el entorno no solo reciba un mensaje, sino que "te sigan reconociendo por tu voz, que es algo propio; una seña que no perdemos con la enfermedad aunque no podamos hablar".

El ensayo como método de lucha

A pesar de las reticencias de algunos recién diagnosticados, los profesionales del Zendal recalcan que grabar la voz es un acto de "libertad de decidir" sobre el futuro. Aníbal Martín lanza un mensaje claro a otros enfermos: "Yo entiendo que tener tu voz en un banco es un beneficio, la uses o no. La única forma de luchar contra esta enfermedad es ensayar; los enfermos tenemos que ensayarlo todo".

El servicio no es exclusivo para enfermos de ELA; la agenda está abierta a cualquier paciente del SERMAS con patologías oncológicas o neurodegenerativas que amenacen su capacidad de habla.