La Comunidad de Madrid inicia este mes de abril en el Hospital Universitario de La Princesa un ensayo clínico pionero que abre una vía de esperanza para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El estudio se centra en el fármaco AP-2, una molécula que ataca el origen de la degeneración muscular: la alteración de la proteína TDP-43.

En declaraciones a Libertad Digital, Dolores Ochoa, investigadora principal del estudio y directora de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Universitario de La Princesa, ha detallado el alcance de un proyecto que busca ir más allá de los actuales tratamientos paliativos.

Restaurar el equilibrio de la proteína TDP-43

El mecanismo del AP-2 supone un cambio de paradigma en el abordaje de la enfermedad. Según explica la doctora Dolores Ochoa, el objetivo es actuar sobre la proteína TDP-43, que se encuentra "patológicamente alterada en los pacientes con ELA", lo que provoca "la muerte de las motoneuronas".

"Lo que se ha visto es que el fármaco AP-2 ha logrado revertir esta proteína que está patológicamente alterada y restaura el equilibrio natural tanto en modelos celulares como en modelos animales transgénicos", afirma la investigadora.

El fracaso de los tratamientos actuales

Hasta la fecha, los pacientes de ELA en Europa solo disponen de una opción farmacológica con resultados muy limitados. Dolores Ochoa es tajante al respecto: "Solo existe un fármaco aprobado que consiste en un medicamento paliativo que proporciona modestos efectos neuroprotectores". Según la doctora, la supervivencia apenas se prolonga "unos pocos meses con un impacto mínimo en el deterioro funcional".

Frente a esta realidad, el AP-2 ofrece un horizonte distinto. "Ha demostrado eficacia en modelos humanos y animales, mostrando esa neuroprotección y reducción de la inflamación", señala Dolores Ochoa. Esto se traduciría en la práctica clínica en una ralentización de la patología e incluso, según sus palabras, en la posibilidad de "hipotéticamente, poder llegar a frenarla".

Calendario del ensayo y participación

El ensayo clínico, recientemente autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), se ejecutará de forma escalonada para garantizar la seguridad de los participantes:

Abril 2026: inicio del estudio con voluntarios sanos. "Nuestra población diana no son los pacientes como primer objetivo", aclara Dolores Ochoa sobre esta fase inicial de seguridad.

Finales de 2026 : obtención de los resultados del primer ensayo en humanos.

Enero 2027: comienzo de los estudios con pacientes con ELA para demostrar la "eficacia real del medicamento".

La expectación ante este avance es máxima. La doctora revela que, desde que se conoció el ensayo, la unidad ha recibido numerosas llamadas: "Nos han llamado pacientes interesados y sobre todo familiares sanos que estarían dispuestos a participar en este primer ensayo clínico que permitiría seguir más adelante con el resto de estudios". Una vez iniciadas las fases dos y tres con pacientes, se estima que se precisarán al menos tres años para certificar el valor real del tratamiento.