Autobuses y bicimad gratis en Madrid: fechas y líneas para viajar sin pagar esta semana

Madrid suprime el pago en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y en el sistema bicimad para facilitar el regreso a la rutina tras el parón vacacional. La medida, que entrará en vigor a las 00:00 horas de este martes 7 de abril y se prolongará hasta la medianoche del miércoles 8 de abril, tiene como objetivo incentivar el uso de la red pública y reducir la saturación de vehículos privados en las arterias de la capital durante la operación retorno.

El acceso libre afectará a toda la flota de la EMT, con la única exclusión de la línea Exprés Aeropuerto. El procedimiento para el usuario no varía: será obligatorio validar el título de transporte al subir al autobús. Aquellos ciudadanos que no posean abono o tarjeta física recibirán un billete sencillo gratuito directamente del conductor.

También en bicimad

En cuanto a bicimad, el Consistorio mantiene la gratuidad para todos los trayectos que no superen los 30 minutos de duración, una opción que ya alcanza a los 21 distritos de la ciudad con más de 7.700 bicicletas eléctricas.

Esta iniciativa no es nueva. Desde su implantación en enero de 2021, tras el caos provocado por la borrasca Filomena, la gratuidad se ha activado en 30 ocasiones. El balance de datos arroja un total de 82,70 millones de viajeros beneficiados, de los cuales casi 16 millones corresponden a ciudadanos que no utilizan el autobús de forma habitual. El sistema ha demostrado su capacidad de convocatoria en fechas clave; el pasado 28 de noviembre, durante el Black Friday, se marcó el último gran hito de la serie con 1.944.021 usuarios en una sola jornada.

La incorporación de las bicicletas públicas a estas jornadas de coste cero se produjo de forma definitiva en 2025. Solo durante el año pasado, los usuarios del contrato básico realizaron 219.156 viajes bajo esta modalidad.