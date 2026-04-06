Guerra PNV-Ayuso por la "catetada" con el Guernica mientras Otegi la vincula con los nazis de la Legión Cóndor

El enfrentamiento de Isabel Díaz Ayuso con el PNV a cuenta del Guernica continúa. "El traslado del 'Guernica' es posible. Hablamos de voluntad política", afirmaba Aitor Esteban en una entrevista concedida este fin de semana a El Correo, algo que chocaría con el criterio del Museo Reina Sofía, que ya ha desaconsejado de forma rotunda el traslado del famoso cuadro de Pablo Picasso ante el riesgo de deterioro que podrían causar las vibraciones propias del transporte de obras de arte.

La presidenta tildaba este domingo a través de sus redes sociales de "ciegas", "absurdas" y "catetas" las pretensiones nacionalistas. "Un burdo negocio político", resumió. Enseguida fue contestadas por el propio Esteban. "La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza. https://t.co/JEbVlp6qHL — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) April 5, 2026

Unas horas después, ya este lunes, la jefa del Ejecutivo regional fue preguntada acerca de esta cuestión después de visitar un nuevo centro de salud en Parla y se reafirmó en sus palabras. "Me parece que es cateto y pienso que la cultura es universal", afirmó. Para Ayuso, "esto es una polémica absurda que siempre promueve el nacionalismo para seguir creando ese negocio del agravio del que han vivido toda la vida".

La presidenta expuso que las obras de arte pueden viajar. Lo han hecho siempre. Pero si desde el museo te lo están desaconsejando, "no puedes alentar sentimientos identitarios y agravios para tergiversar la historia de todos y de esta manera seguir alimentando este negocio, que es lo que yo critico y lo que me parece una catetada". "Puedes venirte de Bilbao a Madrid a ver esta obra que también está a disposición de los malagueños", señaló haciendo referencia al origen de Picasso.

"El patrimonio de los españoles es de todos los españoles, lo que no se puede hacer es dividirlo por 17 estados y, de esta manera, seguir alentando ese sentimiento. Por ejemplo, ahora vamos a celebrar la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Fórmula 1 de España, para que todos los españoles se beneficien; viene el Papa y queremos que todas las congregaciones, que todo el mundo en España se beneficie", ejemplificó. "Desde Madrid lo que queremos es que todos crezcamos juntos, lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga porque, entonces, llevamos toda la obra de Picasso a Málaga".

También el que fuera dirigente del brazo política de los terroristas de ETA y líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, arremetió contra ella este domingo en redes sociales. "Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor", dijo vinculando a la presidenta con los nazis. Y añadió: "Gernika Euskal Herriarena da! Beti antifaxistak! Gora Euskal Herria askatuta! [¡Gernika pertenece al País Vasco! ¡Siempre antifascista! ¡Viva el País Vasco liberado!]".

Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor. Gernika Euskal Herriarena da! Beti antifaxistak! Gora Euskal Herria askatuta! https://t.co/PQIH736Ciz — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) April 5, 2026

La petición del Gobierno vasco se enmarca en la conmemoración del bombardeo a Guernica y de la conformación del primer gobierno autonómico, en un intento de enviar un mensaje político. Así, el lehendakari, Imanol Pradales, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, advirtió que negarse a esta cuestión sería "un grave error político".

Desde la Comunidad de Madrid creen que Sánchez está "absolutamente secuestrado" y es capaz de comprometer el patrimonio nacional para no perder su posición. "Vende lo que haya que vender, salvo su silla en la Moncloa. Él quiere permanecer en la Moncloa y está dispuesto a vender lo que sea. Por supuesto, nuestro patrimonio", lamentó el conejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.