Herido muy grave al ser atropellado cuando pedía matrimonio a su pareja en una concentración ilegal de coches tuneados

Un hombre de 36 años resultó herido de gravedad el sábado pasado en la localidad madrileña de Getafe tras ser atropellado mientras pedía matrimonio a su pareja en el transcurso de una concentración ilegal de coches "tuneados" en el polígono industrial de Los Olivos.

Según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a EFE fuentes municipales, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 4 de abril, entre la 1:00 y las 3:00 horas, durante el transcurso de una concentración ilegal en la calle Destreza, la última calle del citado polígono industrial.

Atropellan a un joven durante una concentración de coches trucados: "Acababa de pedirle matrimonio a su novia" mientras dos vehículos derrapaban en círculoshttps://t.co/P6eRLTWgBF pic.twitter.com/iN7o73xAjy — EL MUNDO (@elmundoes) April 6, 2026

Aunque no se conocen los detalles exactos de cómo se produjo el atropello, unas imágenes emitidas por Telemadrid muestran que, instantes antes del atropello, la pareja se encontraba en medio de la vía, rodeada de vehículos derrapando a su alrededor.

La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladada al Hospital 12 de Octubre por el Summa 112 con pronóstico grave, aunque su vida no corre peligro, según han trasladado fuentes del 112 Emergencias Comunidad de Madrid.

El presunto autor del atropello se dio a la fuga después de que se produjeran los hechos, aunque finalmente fue arrestado por efectivos policiales en la localidad vecina de Fuenlabrada y está siendo investigado por un delito de lesiones graves por imprudencia y otro contra la seguridad vial.

Fuentes municipales han explicado a EFE que la concentración ilegal de vehículos se produjo en la calle Destreza, cerca de la carretera M-301 a Perales del Río, aunque sin acceso directo a ella, por lo que los participantes habrían accedido progresivamente a esta zona a través de la A-4.

Según estas fuentes, aunque la mayoría de los participantes se acabó dispersando tras el atropello y antes de la llegada de los efectivos policiales, los identificados hasta el momento son vecinos de municipios del entorno o del norte de Toledo.