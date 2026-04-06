Madrid abrirá un nuevo acceso en la estación de Estadio Metropolitano para mejorar la movilidad en partidos y eventos

La Comunidad de Madrid abrirá un nuevo acceso en la estación de Metro de Estadio Metropolitano, situada en la Línea 7, para mejorar la movilidad, reforzar la conexión con las nuevas dotaciones urbanas del entorno y facilitar el tránsito de viajeros cuando se celebren partidos y eventos.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha desgranado los detalles de este proyecto durante una visita a las instalaciones, que dan servicio a los vecinos del distrito de San Blas-Canillejas y a los aficionados del Atlético de Madrid, entre otros. Para ello, el Gobierno regional licitará el proyecto con un presupuesto cercano a los 9 millones de euros.

Rodrigo ha afirmado que el plazo de ejecución es de 12 meses con el fin de dar cobertura "cuanto antes" a los futuros campeonatos "tan importantes" que se van a desarrollar en el Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid.

Desde el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso han precisado que la actuación prevé la construcción de una rampa parcialmente circular de 110 metros de largo y 6 metros de ancho. Con esta solución, se pretende facilitar el movimiento de grandes afluencias de viajeros, así como evitar congestiones propias de las escaleras convencionales.

Asimismo, el diseño se ha adaptado para integrarse con el proyecto de la Ciudad del Deporte, que se está ejecutando en el entorno del estadio, permitiendo así que hagan uso de ella tanto los usuarios procedentes del nuevo espacio como los que llegan directamente a la instalación.

"Gracias a esta iniciativa, Metro contará con un segundo vestíbulo de más de 1.200 metros cuadrados, que incluirá 26 puntos de control de paso, ocho escaleras mecánicas y cinco nuevos ascensores que conectarán con los andenes", ha aseverado el consejero madrileño.

De acuerdo con el Gobierno autonómico, dichas mejoras "permitirán incrementar la capacidad de acceso y salida a la estación, reduciendo tiempos de espera y reforzando la accesibilidad para todos los viajeros".

Jorge Rodrigo ha destacado que estadios como el Riyadh Air Metropolitano o el Santiago Bernabéu son instalaciones "que van más allá del deporte" y se han convertido en "referentes dentro de la programación cultural y de ocio de la Comunidad de Madrid". En esa línea, ha apuntado que el transporte público es "fundamental" dentro de la experiencia de los aficionados y turistas que visitan la capital.