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Madrid

Madrid tira del empleo en España con 3,8 millones de trabajadores y 22.000 nuevos autónomos

La CAM mantiene la creación de empleo y registra cerca de 22.000 nuevos autónomos en el último año.

Libertad Digital
La CAM mantiene la creación de empleo y registra cerca de 22.000 nuevos autónomos en el último año.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al nuevo Centro de Salud. | Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes que la región continúe generando empleo, con más de 3,8 millones de personas trabajando, y ha resaltado el crecimiento del colectivo de autónomos, cercano a las 22.000 nuevas incorporaciones.

Ayuso ha destacado que el aumento del empleo se debe al esfuerzo de empresarios y autónomos. "Estamos hablando de 3.800.000 personas trabajando en Madrid. Por tanto, gracias a todos aquellos que crean puestos de trabajo, a los autónomos y a los empresarios", ha indicado desde el nuevo centro de salud de Parla.

La presidenta ha subrayado que los cerca de 22.000 autónomos que han iniciado su actividad representan nuevas oportunidades laborales dentro de la región.

Afiliación y desempleo

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha informado de que la Comunidad de Madrid alcanza casi 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que representa uno de cada cinco empleos creados en España durante marzo.

A pesar de este crecimiento, el número de parados registrados en las oficinas de empleo aumentó un 0,12% respecto a febrero, con 342 desempleados más, hasta alcanzar 282.625 personas en paro.

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En comparación con febrero de 2025, el desempleo en Madrid ha descendido en 11.192 personas, lo que supone un 3,81% menos en términos interanuales, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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