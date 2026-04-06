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Madrid

Nuevo apuñalamiento en Madrid a un joven de 20 años en el distrito de Latina

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital por una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda.

LD/Agencias
La víctima tuvo que ser trasladada al hospital por una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda.
Imagen del joven apuñalado entrando en Urgencias. | @EmergenciasMad

Un joven de 20 años resultó herido este domingo por la noche al sufrir una agresión con un arma blanca en la calle Almazán, en el distrito madrileño de Latina.

Según ha informado Emergencias Madrid, en torno a las 22:00 horas SAMUR-Protección Civil tuvo que atender a la víctima, que presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda, concretamente en la región escapular izquierda.

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Según ha informado Emergencias Madrid en sus redes sociales, el paciente está estable, aunque tuvo que ser trasladado con preaviso al hospital como código trauma debido al apuñalamiento.

Por su parte, la Policía de Madrid realizó la primera asistencia, facilitando el traslado hospitalario, y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

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