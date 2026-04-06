Nuevo apuñalamiento en Madrid a un joven de 20 años en el distrito de Latina

Un joven de 20 años resultó herido este domingo por la noche al sufrir una agresión con un arma blanca en la calle Almazán, en el distrito madrileño de Latina.

Según ha informado Emergencias Madrid, en torno a las 22:00 horas SAMUR-Protección Civil tuvo que atender a la víctima, que presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda, concretamente en la región escapular izquierda.

Según ha informado Emergencias Madrid en sus redes sociales, el paciente está estable, aunque tuvo que ser trasladado con preaviso al hospital como código trauma debido al apuñalamiento.

#Agresión 👉🏻 @SAMUR_PC atiende a un joven de unos 20 años con herida por #armablanca en espalda. Trasladado con preaviso al hospital. 👉🏻 @policiademadrid realiza primera asistencia y facilita el traslado hospitalario. 👉🏻 @policia investiga la agresión. 📍C/Almazán. #Latina pic.twitter.com/PL29rximyU — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 5, 2026

Por su parte, la Policía de Madrid realizó la primera asistencia, facilitando el traslado hospitalario, y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.