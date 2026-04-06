El alcalde de Parla, Ramón Jurado, (PSOE) ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid no avisarle de su visita al municipio, lo que ha calificado de "deslealtad institucional" y de "falta de respeto". "Es verdad que lo hace a escondidas y sin avisar previamente al alcalde, que es el representante de todos los parleños", ha manifestado. Jurado ha destacado que, en cualquier caso, le da la bienvenida a la ciudad "de todo corazón".

Isabel Díaz Ayuso ha acudido a la inauguración de dos nuevos recursos de su sanidad pública en este municipio, donde ha subrayado este lunes el "trabajo duro" del Gobierno regional para el fortalecimiento de la Atención Primaria y el cuidado de la salud mental. Se trata del Centro de Salud Parla Este y el complejo de Salud Mental, dependiente este último del Hospital público Infanta Cristina.

El Ejecutivo autonómico ha invertido 12,3 millones de euros en esta nueva infraestructura, ubicada en una parcela de más de 5.500 metros cuadrados en la calle Planeta Venus, en un complejo con una superficie de 6.770 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Ambos comparten un mismo edificio, con más de 70 profesionales y, desde el pasado 2 de febrero, dan cobertura a más de 16.500 vecinos, de los que cerca de 4.000 son menores.

La baja alberga el Centro de Salud Parla Este, el quinto del municipio y el sexto abierto en la región esta legislatura. Con una plantilla de 33 profesionales, dispone de consultas de Medicina de Familia, Enfermería y Pediatría, así como espacios polivalentes y zonas específicas para extracciones y urgencias.

Sus instalaciones, amplias y luminosas, están diseñadas para ofrecer una respuesta ágil y eficiente a los usuarios. En la primera planta se ubica el Centro de Salud Mental. Este espacio, de más de 1.700 metros cuadrados, diferencia la atención a población adulta e infanto-juvenil y dispone de 37 consultas, salas para terapias grupales y recursos polivalentes.

Además, dispone de un área específica para urgencias dotada con los dispositivos necesarios para la intervención inmediata y la administración de tratamientos. Su personal está formado por 40 profesionales, entre ellos 14 psiquiatras, ocho psicólogos y ocho enfermeros, tres trabajadores sociales, dos especialistas de terapia ocupacional, otros dos de terapia comunitaria y tres administrativos.

"La Atención Primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario", ha indicado la presidenta madrileña, que ha destacado cómo el 90% de las consultas las resuelve el médico de cabecera, mientras el 10% restante precisa de derivación a facultativos especialistas. En este sentido, ha recordado el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones que ha incorporado más de 400 especialistas al sistema.

Ayuso ha remarcado que los presupuestos de este año reflejan un incremento del 10% y casi 3.000 millones destinados al primer nivel de la sanidad pública madrileña, más de una cuarta parte del total. Además, ha recordado que, de los 34 centros de salud comprometidos para esta Legislatura, seis ya están funcionando y el resto lo estarán entre este año y 2027.