Almeida celebra que el delegado del Gobierno "se siente en vez de hablar" sobre el estadio de Shakira

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha alegrado este martes de la última decisión adoptada por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en relación con los conciertos anunciados por Shakira en el recinto del Iberdrola Music, en Villaverde.

"Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo con el Iberdrola Music, nosotros no hacemos declaraciones públicas altisonantes, sino que lo que hacemos es trabajar para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible", ha afirmado Almeida.

En esa línea, ha celebrado que el delegado del Gobierno, "en vez de hacer declaraciones", se haya decidido por fin a sentarse junto a la organización y "ponerse a trabajar". Asegura el alcalde que lo importante es que Martín conozca de primera mano "cuáles son las características de lo que se pretende hacer" antes de seguir valorando un proyecto del que "no sabía nada".

A partir de ahí, Almeida le ha pedido que "trabaje, que colabore, que coopere y que no ponga más piedras en el camino".

También ha cuestionado el foco exclusivo del delegado del Gobierno en el concierto de Harry Styles celebrado en ese espacio en 2023 y la falta de referencias a otros eventos posteriores organizados también allí, como el Mad Cool de 2024 y 2025.

Según Almeida, esa ausencia de críticas se debe a que esas últimas jornadas "se celebraron en las condiciones adecuadas de seguridad y de movilidad". Aunque el alcalde ha reconocido que en el pasado sí hubo problemas con el espacio, ha insistido en que con el tiempo se han corregido.

"En resumen, me alegro de que se siente en vez de hablar. Es más importante sentarse que hablar en los medios de comunicación para trasladar un mensaje negativo y de señalamiento de los conciertos", ha considerado.

Almeida ha reaccionado así tras conocerse que el delegado del Gobierno se reuniría este martes con la empresa gestora del Iberdrola Music para analizar las "deficiencias objetivas" del recinto en materia de movilidad, accesibilidad y seguridad.

Y es que, desde que la colombiana anunciase su residencia en la capital, Martín ha venido denunciando que el espacio escogido —en el que se pretende construir el Estadio Shakira— presenta carencias que deben ser subsanadas. Así lo han reiterado fuentes de la delegación al recordar precisamente lo ocurrido en el concierto de Styles. "Desde entonces no se han impulsado las mejoras necesarias", han denunciado.

Además, la Delegación del Gobierno ha vuelto a poner en la mesa el argumento de la movilidad, al sostener que cualquier evento allí celebrado afecta a municipios como Getafe, una realidad que, a su juicio, debe estar presente en cualquier planificación. Pese a todo, Martín asegura ahora estar con "plena disposición al diálogo".