Así funcionan los simuladores de la EMT que han formado a 6.638 conductores y que ayudan a prevenir accidentes

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid ha consolidado el uso de las nuevas tecnologías en la capacitación de su plantilla. Desde su incorporación en abril de 2003, los simuladores de conducción han permitido formar a un total de 6.638 profesionales. Tan solo desde el año 2019, esta cifra asciende a 2.270 alumnos, incluyendo a los 78 que actualmente reciben instrucción mediante simulaciones de quince minutos.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado este martes las instalaciones ubicadas en el centro de operaciones de Fuencarral. Durante su recorrido, ha podido comprobar de primera mano las actualizaciones implementadas en el sistema, que ahora cuenta con innovadoras funcionalidades como la inclusión de 6,4 kilómetros de carril bici. Esta mejora permite que los futuros chóferes interactúen en un entorno digital con bicicletas que circulan e inciden en el tráfico habitual.

El equipo formativo consta de cuatro cabinas que reproducen con total exactitud el habitáculo de un autobús real. El software está diseñado para recrear una ciudad virtual muy similar a la capital de España, adaptándose tanto a los modelos estándar de doce metros como a los vehículos articulados de dieciocho metros de longitud que operan actualmente en la flota municipal.

La utilidad de estas herramientas tecnológicas resulta evidente a la hora de afrontar situaciones de máximo riesgo. Los alumnos pueden enfrentarse a condiciones meteorológicas adversas, altos niveles de congestión, la irrupción imprevista de peatones o la necesidad de realizar frenadas de emergencia en un entorno completamente seguro. Todo ello contribuye a la prevención de accidentes en la vía pública.

Según destacan desde el Consistorio, este sistema de vanguardia ayuda a "prevenir accidentes, a reducir el riesgo ante cualquier escenario crítico en la conducción real, a disminuir el gasto en combustible y en mantenimiento de los autobuses y a ahorrar emisiones". Además, garantiza que todos los aspirantes reciban un adiestramiento idéntico, posibilitando que la evaluación sea totalmente objetiva.

Tras probar una de las máquinas, Carabante aprovechó la ocasión para realizar un balance de la movilidad en la ciudad. El delegado subrayó que la EMT sigue en plena expansión y cerró el año 2025 con 512 millones de usuarios, lo que calificó como "una cifra récord". Asimismo, destacó que el uso del vehículo privado está retrocediendo en favor del transporte público, señalando que en vías como Calle 30 se ha reducido el tráfico en un 4,5% desde 2019.

El proceso de ingreso a la empresa municipal es altamente exigente. La última convocatoria de pruebas teóricas, celebrada el pasado mes de junio, reunió a más de 1.600 aspirantes. Quienes superan este primer corte deben enfrentarse a un examen práctico y a un riguroso periodo teórico-práctico de cinco semanas.

Esta instrucción intensiva suma 175 horas en las que se combina la teoría con el simulador, junto a dos semanas de conducción real sin pasajeros y casi una semana prestando servicio con viajeros. Solo tras culminar con éxito estas fases, el personal se considera apto para incorporarse a alguna de las 229 líneas que conforman la extensa red municipal de transportes de la capital.