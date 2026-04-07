Ayuso cita a sus consejeros para abordar el último año de legislatura: las claves de una reunión en Manzanares El Real

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reúne a su Gobierno este martes para trabajar en las líneas estratégicas de su Ejecutivo en el último año de la legislatura. La cita tendrá lugar en la Residencia Santillana -Manzanares El Real- y es la segunda de este estilo que se celebra en 2026 tras la que tuvo lugar a inicios del pasado enero.

De enero a ahora el contexto político ha variado: tras los comicios de Aragón y Extremadura, Vox se disparó y sus dirigentes auguraban el fin de la mayoría absoluta para el PP de Ayuso, que si bien nunca la vio peligrar, pues así se lo indicaban sus sondeos internos, los resultados de los de Santiago Abascal en Castilla y León supusieron todo un alivio. No obstante, aún quedan las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo, y más de un año para las madrileñas, toda una vida en política por lo que la situación puede cambiar y mucho.

Así las cosas, el equipo que lidera Díaz Ayuso abordará, entre otras cuestiones, el estado de los proyectos en marcha como la Ciudad de la Salud, la Ciudad de la Justicia de Madrid o el Plan Vive de vivienda, el reciente acuerdo de financiación con las seis universidades públicas de Madrid, las obras que se están acometiendo en la red de Metro y en la sanidad y educación pública madrileña, así como los riesgos del exceso de regulación estatal que puede afectar a la competitividad de los centros de procesamiento de datos.

La reunión también se centrará en el análisis de los efectos de la Guerra de Irán en la economía madrileña y los primeros pasos de cara a los nuevos Presupuestos generales de la región para 2027, los cuartos de una legislatura donde la Comunidad de Madrid sigue atrayendo más inversiones internacionales mientras continúa rebajando su deuda y ampliando sus rebajas de impuestos. También se abordarán las consecuencias para las cuentas regionales de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y los riesgos para todas las comunidades autónomas por el modelo de financiación autonómica que prepara el Gobierno central.

En la agenda de trabajo del Gobierno madrileño para la reunión de mañana, además, se encuentran cuestiones relativas a la próxima visita a la región del Papa León XIV o los preparativos de Hispanidad 2026 con Estados Unidos como país invitado.