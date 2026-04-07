Batalla campal con botellazos en un 'after' de Usera a plena luz del día

Agentes de la Policía Nacional han detenido a doce personas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria tras un altercado en un after el pasado domingo por la mañana en el distrito madrileño de Usera.

Según han informado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana en la calle Amor Hermoso, cuando los agentes acudieron hasta el local después de recibir un aviso por una pelea en su interior.

A su llegada, los policías encontraron a varias personas pertenecientes a dos grupos diferentes que se habían enfrentado, resultando algunos de ellos con lesiones producidas por el uso de vasos y botellas.

Tras el altercado inicial en el interior del establecimiento, la riña continuó en la vía pública. Así, los agentes procedieron a la detención de ocho personas, entre las que se encuentra un menor de edad, según fuentes policiales.

Los arrestados son de distintas nacionalidades, entre ellas española, boliviana, peruana y colombiana. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo ocurrido. Se descarta que sea un asunto relacionado con bandas.